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Huawei P Smart 2021 fiyatı ve özellikleri

Huawei şirketi P Smart serisinin yeni üyesini tanıtıma açtı. Huawei P Smart 2021 ,kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefon ,güçlü batarya ve donanımla birlikte geliyor. Kullanıcılar, Huawei P Smart'ın fiyatını ve özelliklerini araştırmaktadır. Huawei P Smart 2021'in fiyatı ve özellikleri ne? Bu haberimizde Huawei P Smart 2021'in fiyatını ve özelliklerini sizler için sunduk. İşte Huawei P Smart 2021 fiyatı ve özellikleri...

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:14
Huawei P Smart 2021 fiyatı ve özellikleri
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Huawei P Smart 2021 modeli dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Model gücünü Kirin 710A yonga setinden alıyor. Ayrıca 22.5W hızlı sarj desteğine sahip olan 5.000mAh kapasiteli batarya bulunmaktadır.

Huawei P Smart 2021

Modelde ,parmak izi okuyucu cihazın yanında bulunan güç butonunda yer almaktadır. Bağlantı noktası olarak da USB Type-C portu seçilmiş. Kulaklık girişi olarak 3.5mm yer almaktadır.Bu modelde siyah,altın ve yeşil  gibi renk seçenekleri bulunmaktadır. Telefonda, 6,67 inç boyutunda ,1080 x 2400 piksel çözünürlüğüne sahip IPS LCD ekran bulunmaktadır.  Ekran gövde oranı %90,3 seviyesindedir.

8MP, f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası sunulmaktadır. Bu kamera ile birlikte 1080p 30fps videolar çekebilmektesiniz. Kirin 710A yonga setinden güç alan telefon , yonga setine ek olarak cihazda 4GB RAM bulunmaktadır. Depolama konusunda ise 128GB olmak üzere tek depolama alanı sunulmaktadır. MicroSD kart desteği sayesinde dahili depolama alanını arttırabildiğiniz akıllı telefon, kutusundan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 sürümü ile çıkıyor. Fakat  cihazda Google uygulamaları ve servisleri bulunmamaktadır.

Ekran: 6,67 inç, 1080 x 2400p, IPS LCD

İşlemci: Kirin 710A

RAM: 4GB

Depolama: 128GB

Ön Kamera: 8MP

Arka Kamera: 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik algılayıcı sensör, 2MP makro kamera

Batarya: 5.000mAh, 22,5W hızlı şarj

Boyutlar: 165,65 x 76,88 x 9,26 mm

Ağırlık: 206 gram

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Renkler: Siyah, Altın, Yeşil

Huawei P Smart 2021 4GB Ram+ 128GB dahili depolama : £229


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:14
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