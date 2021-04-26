Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?

Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri

Huawei’in yeni telefonu 2676 x 1236 piksel full HD+ çözünürlük kalitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca 6.72 inç QLED ekrana da sahip. Telefonun 5G sürümünde kullanılan 90 Hz yenileme hızı 4G’de 120 Hz’ye çıkarılmış. Bunun yanı sıra 300 Hz dokunmatik tepkime sunuyor. Ayrıca yerleşik parmak izi tarayıcısı da var.

Orta seviye özelliklere sahip olan bu cihaz, gücünü Kirin 985 yonga setinden alıyor. Cihaz tam olarak 8 GB RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri sunuyor. Pil gücü ise 4000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra 66W hızlı şarj sistemine sahip. Sadece 35 dakikada bataryayı tam doldurma imkanı sunuyor.

Kamera özelliklerine bakacak olursak arka tarafta dörtlü kamera kurulumu ile 64 Megapiksel kamera sunuyor. Bunun yanı sıra 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve yine 2 Megapiksel makro kamera özelliği var. Ön kamerası ise 16 Megapiksel ve 32 Megapiksel olmak üzere 2 tane selfie kamerasına sahip.

Dört farklı renk seçeneği ile alıcıların karşısına çıkan telefon şirketin Çince sitesinde yer alıyor. Lakin telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

Ekran:

İşlemci:

RAM

Depolama

Arka kamera:

Ön kamera:

Batarya

6.72 inç / 1236 x 2676 piksel / OLED / 120 Hz / HDR10+ –Kirin 985 5G (7 nm) –: 8 GB –: 128 GB / 256 GB –64 Megapiksel geniş açılı (f/1.8) – 8 Megapiksel ultra geniş açı (f/2.4) – 2 Megapiksel derinlik sensörü (f/2.4) / 2 Megapiksel makro kamera (f/2.4) –16 MP geniş açılı (f/2.0) – 32 MP ultra geniş açılı (f/2.4) –: 4,000 mAh – 66W hızlı şarj