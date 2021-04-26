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Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?

Huawei, piyasaya sürdüğü telefonları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Seriye bir yenisini ekleyen marka telefonun tanıtımını yaptı. Telefon, geçtiğimiz sene Aralık ayında çıkarılan Nova 8 Pro 5G ile benzer özellikler taşıyor. Lakin 4G olmasına rağmen geliştiricileri 5G sürümüne göre çok sayıda iyileştirme sağlıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:46
Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?
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Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri

Huawei’in  yeni telefonu 2676 x 1236 piksel full HD+ çözünürlük kalitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca 6.72 inç QLED ekrana da sahip. Telefonun 5G sürümünde kullanılan 90 Hz yenileme hızı 4G’de 120 Hz’ye çıkarılmış. Bunun yanı sıra 300 Hz dokunmatik tepkime sunuyor. Ayrıca yerleşik parmak izi tarayıcısı da var.

Orta seviye özelliklere sahip olan bu cihaz, gücünü Kirin 985 yonga setinden alıyor. Cihaz tam olarak 8 GB RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri sunuyor. Pil gücü ise 4000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra 66W hızlı şarj sistemine sahip. Sadece 35 dakikada bataryayı tam doldurma imkanı sunuyor.

Kamera özelliklerine bakacak olursak arka tarafta dörtlü kamera kurulumu ile 64 Megapiksel kamera sunuyor. Bunun yanı sıra 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve yine 2 Megapiksel makro kamera özelliği var. Ön kamerası ise 16 Megapiksel ve 32 Megapiksel olmak üzere 2 tane selfie kamerasına sahip.

Dört farklı renk seçeneği ile alıcıların karşısına çıkan telefon şirketin Çince sitesinde yer alıyor. Lakin telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

– 

Ekran:

 6.72 inç / 1236 x 2676 piksel / OLED / 120 Hz / HDR10+ – 

İşlemci:

 Kirin 985 5G (7 nm) – 

RAM

: 8 GB – 

Depolama

: 128 GB / 256 GB – 

Arka kamera: 

64 Megapiksel geniş açılı (f/1.8) – 8 Megapiksel ultra geniş açı (f/2.4) – 2 Megapiksel derinlik sensörü (f/2.4) / 2 Megapiksel makro kamera (f/2.4) – 

Ön kamera:

 16 MP geniş açılı (f/2.0) – 32 MP ultra geniş açılı (f/2.4) – 

Batarya

: 4,000 mAh – 66W hızlı şarj  



Son Güncelleme: 26.04.2021 16:46
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiNova8Pro4GTelefon
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