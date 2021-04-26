Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?

Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri
Huawei’in yeni telefonu 2676 x 1236 piksel full HD+ çözünürlük kalitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca 6.72 inç QLED ekrana da sahip. Telefonun 5G sürümünde kullanılan 90 Hz yenileme hızı 4G’de 120 Hz’ye çıkarılmış. Bunun yanı sıra 300 Hz dokunmatik tepkime sunuyor. Ayrıca yerleşik parmak izi tarayıcısı da var.
Kamera özelliklerine bakacak olursak arka tarafta dörtlü kamera kurulumu ile 64 Megapiksel kamera sunuyor. Bunun yanı sıra 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve yine 2 Megapiksel makro kamera özelliği var. Ön kamerası ise 16 Megapiksel ve 32 Megapiksel olmak üzere 2 tane selfie kamerasına sahip.
Dört farklı renk seçeneği ile alıcıların karşısına çıkan telefon şirketin Çince sitesinde yer alıyor. Lakin telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.–