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Huawei MateBook X 2020 fiyatı ve özellikleri

Huawei Mate X 2020 özellikleri neler? Huawei Mate X 2020 ne kadar fiyatla satılacak? Huawei Mate X 2020 fiyatı ne? Huawei Mate X 2020 hangi özelliklere sahip? Huawei Mate X Pro 2020 özellikleri neler? Huawei Mate X Pro 2020 fiyatı ne? Huawei markasının yeni bilgisayar modeli olan Mate X 2020 hakkındaki detaylar teknoloji severler tarafından merakla araştırılıyor. Herkes Huawei Mate X 2020 bilgisayarın fiyatını ve özellikleri gibi detayları merakla araştırıyor. İşte Huawei Mate X 2020 hakkında detaylar...

19 Mart 2021 Cuma 22:23
Huawei MateBook X 2020 fiyatı ve özellikleri
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Huawei markası tarafından 2017 yılında piyasalarda yerini alan ilk versiyonu Matebook X modelinin şimdi de Çin’de resmi olarak Huawei Huawei MateBook X 2020 modelini tanıttı. Şirketin yeni dizüstü bilgisayar modeli, bu yılın başlarında tanıtılan MateBook X Pro 2020 ile benzer bir tasarım anlayışı ile karşımıza çıkıyor. Hatta özellik konusunda da birçok özelliği bu model ile paylaşmaktadır. Herkes Huawei’nin yeni bilgisayarı olan Matebook X 2020 modelinin fiyatını ve özelliklerini merakla araştırıyor. İşte detaylar…

Huawei MateBook X 2020 özellikleri neler?

Yeni duyurulan Huawei MateBook X 2020 modeli, 3:2 en-boy oranına ve %90 ekran-gövde oranına sahip bir LTPS LCD ekran ile geliyor. Bu ekran %100 sRGB renk gamı, 1500:1 kontrast oranı ve 400 nit parlaklık seviyesi ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 13 inç boyutundan olan ekranın çözünürlüğü 3000×2000 olarak belirtiliyor. Ayrıca bu ekranın 178° görüş açısına sahip olduğunu da söylemekte fayda var.

Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarı, 16GB 2.133Mhz LPDDR3 RAM ile birlikte sunuluyor. Bu belleğe 512GB NVMe SSD depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz gücünü Intel’in 10. nesil Core i7-10510U işlemcisinden alıyor. 8GB RAM seçeneğine de sahip olan bilgisayarın o versiyonunda ise Intel i5-10210U işlemcisi yer almaktadır.

MateBook X 2029 dizüstü bilgisayar modeli, magnezyum ve alüminyum alaşımdan oluşan bir materyal ile müşterilere sunuluyor. Bu hafif materyaller sayesinde cihazın ağırlığı sadece 1 kilogram olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra cihazın ölçüleri ise 284,4 × 206,7 × 13,6 mm olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasadaki çoğu dizüstü bilgisayar modelinden ince ve hafif olduğu için Huawei bu modelinde fansız bir ısı yayma sistemi tercih etmiş durumda.

Huawei’nin bu modeli dünyanın ilk basınca duyarlı dokunmatik yüzeye sahip Windows dizüstü bilgisayarı ünvanına sahip. Şirket, Apple’ın MacBook modelindeki Force Touch sisteminden esinlenerek bu teknolojiye Free Touch ismini vermiş durumda. Bu yüzey çeşitli basınç seviyelerini algılamakta beraber titreşim geri bildirimi de sağlayabiliyor.

Şirketin yeni dizüstü bilgisayar modelinde 4 adet hoparlör, iki adet mikrofon, açılır kamera, arkadan aydınlatmalı klavye ve parmak izi sensörü gibi teknolojiler bulunuyor. Bununla birlikte WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan cihazda NFC desteği de yer alıyor. Cihaz 65W hızlı şarj desteğine sahip 42Whr kapasiteli batarya ile karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate X 2020 fiyatı ne kadar?

  • 8GB RAM + 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemci + 512 GB NVMe SSD: 

    $1.150

    fiyatla satışa sunulacak.
  • 16GB RAM + 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemci + 512 GB NVMe SSD: 

    $1.300

    fiyatla satışa sunulacak.
  • 16GB RAM + 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemci + 512 GB NVMe SSD: 

    $1.450

    fiyatla satışa sunulacak.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:23
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