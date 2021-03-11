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Huawei MateBook D16 özellikleri ve fiyatı

Huawei, yeni model dizüstü bilgisayarını tanıttı. Rusya'da tanıtıma sunulan MateBook D16'nın teknik özellikleri öğrenildi. D16'da ufak ufak değişiklikler mevcut. MateBook D16'nın 8 GB ve 16 GB RAM seçenekleri mevcut. Bu durum birçok kullanıcıyı memnun edecek.

11 Mart 2021 Perşembe 17:33
Huawei MateBook D16 özellikleri ve fiyatı
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Huawei’in en yeni dizüstü bilgisayarını Rusya’da tanıtıma sundu. MateBook D16 serisi, yeni bir işlemciye ve stereo hoparlöre sahip. 

MateBook D16 serisi, geniş bir ekrana, tam boyutta bir klavyeye, yüksek miktarda belleğe ve yüksek kaliteli bir kasaya sahip. Seri, hem günlük kullanım hem de iş için gayet yeterli. 

MateBook D16 metal bir gövdeye. D16, 1.7 kg ağırlığında ve yalnızca uzay grisi rengiyle satışa sunulacak.  

MateBook D16, 8 GB ve 16 GB DDR4 3200 MHz RAM ile gelecek. 16 GB RAM sayesinde Adobe Photoshop, Adobe Premiere ve diğer ağır uygulamalara rahat bir şekilde kullanılabilecek. 

Depolama olarak 512 GB NVMe PCIe SSD mevcut. D16, 6 çekirdek ve 12 izlekten oluşan AMD Ryzen 5 4600H işlemcisinden gücünü alıyor.  

Serisinin önceki modellerinde olduğu gibi D16’da ses açısında yeterli olacak. Klavyenin sağında ve solunda hoparlör yer alıyor. 

MateBook D16’nın fiyatının ne olduğu henüz açıklanmadı. Yakın bir tarihte MateBook D16'nın fiyatının resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 17:33
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiMateBookMateBook D16Fiyatözellik
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