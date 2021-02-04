Huawei Mate X2’nin tasarımı internete sızdı!

Samsung tarafından üretilen Galaxy Z Fold 2’ye rakip olarak tanıtılması beklenen Huawei Mate X2 gündemde. Katlanılabilir telefon sanayisi gün geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz günlerde özelliklerinden bahsettiğimiz Huawei Mate X2 katlanılabilir olacak. Bir süredir söylentilere göre katlanılabilir olduğu iddia edilen telefonun intenete yeni sızan tasarım fotoğraflarıyla birlikte katlanılabilir olduğunu kanıtlanmış oldu. Huawei katlanılabilir akıllı telefon piyasasında öne çıkabilmek için bir süredir telefonlarının katlanma yerlerinde çiziklerin oluşmamasını amaçlamaktaydı. Bakalım Huawei katlanılabilir telefonların en büyük sıkıntılarından biri olan ekran çizilmelerini önleyebilecek mi?