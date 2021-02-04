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Huawei Mate X2’nin tasarımı internete sızdı!

Geçtiğimiz günlerde özelliklerinin ortaya çıktığı Huawei’nin yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2’nin tanıtılacağı tarih belli oldu. Söylentilere göre telefonun tasarımı da internete sızdı.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:56
Huawei Mate X2’nin tasarımı internete sızdı!
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Samsung tarafından üretilen Galaxy Z Fold 2’ye rakip olarak tanıtılması beklenen Huawei Mate X2 gündemde. Katlanılabilir telefon sanayisi gün geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz günlerde özelliklerinden bahsettiğimiz Huawei Mate X2 katlanılabilir olacak. Bir süredir söylentilere göre katlanılabilir olduğu iddia edilen telefonun intenete yeni sızan tasarım fotoğraflarıyla birlikte katlanılabilir olduğunu kanıtlanmış oldu. Huawei katlanılabilir akıllı telefon piyasasında öne çıkabilmek için bir süredir telefonlarının katlanma yerlerinde çiziklerin oluşmamasını amaçlamaktaydı. Bakalım Huawei katlanılabilir telefonların en büyük sıkıntılarından biri olan ekran çizilmelerini önleyebilecek mi?

 

Huawei Mate X2’nin zarif tasarımıysa aşağıdaki gibi. Ön ekranında çift kamera kullanılan Mate X2’nin bu kameralarının her birinin 16 MP çözünürlüğünde olduğu iddia ediliyor. Telefon açıldığında ise iç ekranda hiçbir deliğin yer almadığını görüyoruz. Eğer bu fotoğraflar gerçeği yansıtıyorsa, bu özellik katlanılabilir telefon piyasasında bir ilk olabilir. Huawei Mate X2 hakkında tüm detayları 22 Şubat tarihinde öğreneceğiz.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 15:56
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HuaweiHuawei Mate X2Katlanılabilir TelefonAkıllı Telefon
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