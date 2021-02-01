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Huawei Mate X2 yolda!

Günler geçtikçe akıllı telefonlar gittikçe daha da kullanılabilir hale getirilmeye çalışılıyor. Çin’de her geçen gün katlanılabilir telefonlar daha da yaygınlaşıyor. Huawei en yeni katlanılabilir akıllı telefonu Mate X2 için çalışmalara başladı ve katlanma sonucunda oluşan çiziklerden kurtulmayı planlıyor.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:00
Huawei Mate X2 yolda!
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Huawei ve Samsung uzun süredir akıllı telefon sektöründe rekabeti sürdürmekte. Samsung’un 9 Eylül 2019’da satışa çıkardığı Galaxy Fold’a, Huawei Mate X ile karşılık göstermişti. Samsung bu süreçte Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold adında iki katlanılabilir telefon daha çıkarmasına rağmen Huawei’den bir süredir haber alınamıyordu. Bir süredir katlanılabilir telefon sektöründe ürün tanıtmayan Huawei, söylentilere göre yakın zaman içerisinde Huawei Mate X2’yi yakın zamanda tanıtabilir.

 

Bir süredir intenete sızdığı iddia edilen bir patent dosyası kısa süre içerisinde Huawei’den yeni bir katlanabilir akıllı telefon görebileceğimizin habercisi. Şu an katlanılabilir telefonların en önde gelen problemlerinden birinin öne geçebileceğine yönelik ifadelerde bulundu. Rivayete göre Huawei katlanılabilir akıllı telefonlarda katlanma sonucunda zamanla oluşabilen çizik problemlerini Mate X2 ile kaldırmayı amaçlıyor.

 

Daha belirli bir çıkış tarihi olmamasına rağmen Huawei Mate X2’nin bazı özelliklerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. 2480x220 piksel çözünürlükte ve 8,01 inç boyutunda olması beklenen telefon, 16 mega piksel ön kamerasıyla da duyanları şaşırtmaya devam ediyor. Arka tarafında ise 50, 16, 12 ve 8 mega pikselden oluşan dörtlü kamerasıyla kullanıcılar gayet kaliteli fotoğraflar çekebilecek. 



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:00
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiMate X2Katlanılabilir Telefon
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