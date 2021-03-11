Huawei Mate 40E 5G özellikleri ve fiyatı

Son yıllarda piyasaya sürülen Huawei, telefonlarına rağbet giderek artıyor. 2020 yılında Huawei tarafından piyasaya sürülen Mate 40E 5G telefonun yeni serisi bugün tanıtıldı. Serinin 5.telefonu olan 64 MP ana kameraya sahip telefonunun daha önce Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porsche Design satışa sunulmuş ve bu modeller dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaşmıştı. Son olarak hazırlanan serinin en yeni modeli Mate 40E 5G bugün satışa çıkarıldı.

Huawei Mate 40E 5G özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde OLED ekranın olduğu telefonun kenarları kavislidir. 90Hz yenileme hızıyla güçlendirilen bu modelde ekranın sol üst kısmında 13 MP ön kamera bulunuyor. 1080x2376 piksel FHD+ çözünürlük kalitesi olan telefonda Kirin 990E işlemci kullanılmıştır.

Bu işlemci sayesinde telefon EMUI 11 tabanlı Android 11 işletim sistemli olarak hizmet veriyor 4200 mAh pil seviyesi olan telefonda 40W hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. 8 GB Ram ile 128 ve 256 GP dahili depolama alanı olan telefonda kullanıcıların hafıza sıkıntısı yaşaması en aza indirilmiş durumda.

Telefonun ana kamerası 64 MP olup, ek olarak 16 MP ultra geniş açılı 3xoptik zoom yeteneğine sahip 8 MP telefoto lensi de bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde çok uzaktaki yerlerin fotoğrafı en kaliteli şekilde çekilebiliyor.

Huawei Mate 40E 5G fiyatı nedir?

Siyah, beyaz ve gümüş renk opsiyonlarıyla hazırlanan telefon Çin’de siparişe açıldı. 18 Mart tarihinde küresel pazarda da satışa sunulması beklenen telefonun 128 GP depolama alanı olan modeli 700 dolar olurken, 256 GB depolama alanına sahip olan modeli 780 dolardan satılıyor.