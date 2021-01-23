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Huawei kullanıcılarını üzecek haber geldi

ABD ve Çin arasındaki gerginlik Huawei'i vurdu. Google, Huawei'e nasıl yaptırım uygulayacak?

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:30
Huawei kullanıcılarını üzecek haber geldi
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Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in arasında yaşanan gerginlikten ötürü Google Mobil Servisleri, Huawei'den desteğini çekti. Huawei, Huawei Mobil Servisleri'ni çıkarar bu soruna çözüm bulmuştu. Ancak ne yazık ki Huawei'in bu çözümü yeterli olmadı.

 

 

Google'ın görüntülü konuşma hizmeti olan Google Duo hem Anroid hem de İOS'larda çalışıyor. Google Duo, Huawei telefonlardaki desteğini sınırlandıracak.

 

Huawei'lerde Google Duo kullanılamayacak

 

Google Duo yayınladığı son sürümde Android sertifikası olmaya ncihazalrda uygulama üzerinden görüntülü ve sesli arama yapılamayacağını duyurdu. Bu güncelleme sebebiyle Huawei'lerde Google Duo kullanılamayacak.

 

Huawei telefon kullanıcıları 3. parti uygulamalarını kullanarak Google uygulamalarına erişim sağlayabiliyordu. Gelecek zamanlarda Huawei kullanıcıları Gmail, Chrome ve YouTube uygulamalarını kullanamayabilir.

 

Bu olayın gerçekleşmesi durumunda İçerisinde YouTube ve Gmail bulunmayan telefonları satmak oldukça zor olacak. Huawei ve Google arasındaki bu sıkıntının ne zaman sona ereceği bilinmiyor. 

 

Google haricinde TSCM ve Qualcomm da Huawei'e yaptırım uyguluyor. Huawei 2021'de yonga seti üretemiyor.



Son Güncelleme: 23.01.2021 17:30
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HuaweiGoogle
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