Huawei katlanabilir telefonunu Mate X2 özellikleri

Orijinal Mate X ile dayanıklı Mate Xs’i takip eden Mate X2’nin, Samsung Galaxy Fold ile birçok benzerliği bulunuyor. Yeni akıllı telefonun, dışarı yerine içerden açılabilecek şekilde tasarımı yenilendi. Aynı zamanda Huawei, yeni nesil katlanabilir telefonun menteşesinin de mükemmel olduğunu iddia etmekte.

Mate X2, HarmonyOS’a güncellenmiş olan ilk telefonlar arasında yer alacak

Mate X2 iç tarafında 2480 X 2200 çözünürlük ile 8 inç ekrana, dış tarafında da 2700 X 1160 çözünürlük ile 6.45 inçlik bir ekranla kullanıcılara sunuluyor. Aynı zamanda OLED teknolojisi bulunan her iki ekranda da 90 Hz ekran yenileme hızı sunulmakta.

Karbon fiber kasası bulunan katlanabilir telefon sağlam olmasına rağmen hafif bir yapısı var. Android 10 tabanı olan EMUI 11.0’de çalışan cihaz Nisan ayı itibari ile HarmonyOS’a güncellenmiş olan ilk telefonlardan biri olacak.

Gücünü Kirin 9000 yonga setinden alan Huawei’nin son teknoloji harikalarından, 8 GB RAM ile 4.400 Mah pil kapasitesi sunulmakta. Aynı zamanda cihazın öne çıkannden biri de 55W’a dek hızlı şarj edilebilme özelliği oluyor.

Yeni telefon Leica dört kamera dizimi ile tasarımını tamamlamakta. Cihazın arka kamerasının sisteme 50 megapiksel geniş açılı bir ana kamera, 3X optik yakınlaştırmalı 12 megapiksel telefoto kamera ile 10X optik yakınlaştırmalı 8 megapiksel “SüperZomm” özellikleri bulunuyor.

Telefonun ön kısmında da 16 megüpiksel lens bulunan bir selfie kamerası yer almakta. Telefon klasik siyah ile beyaz dışında kristal mavi ile kristal pembe renklerinde piyasaya sunulacak.

Cihazın 25 Şubat tarihinde ilk olarak Çin’de satışına başlanacağı açıklandı. Huawei Mate X2, 256 GB model 17. 999 yuan yani neredeyse 2. 785 dolara, 512 GB olan versiyonu da 18. 999 yuan yani neredeyse 2. 940 dolara satışa sunulacak.

Şuan için ABD dahil olacak şekilde diğer pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında herhangi bir bilginin yer almadı yeni nesil telefonun bu fiyatlar ile özellikler kapsamında 2. 000 dolardan satışa sunulan Galaxy Fold 2 modelinden fazlasıyla yüksek bir fiyat ile satışa sunulacağı düşünülmekte.