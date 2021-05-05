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Huawei HarmonyOS 2.0'ın özellikleri ve tasarımı belli oldu!

Dünyanın teknoloji devlerinden olan Huawei'nin önümüzdeki ayda piyasaya çıkaracağı HarmonyOS işletim sistemiyle ilgili bir video ortaya çıktı. Videoda, HarmonyOS2.0 sürümünün özellikleri ve tasarımı belli oldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:51
Huawei HarmonyOS 2.0'ın özellikleri ve tasarımı belli oldu!
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Huawei’nin yeni işletim sistemi HarmonyOS için birçok kişinin beklentisi yukarılarda. Huawei'nin HarmonyOS ile Apple'ın iOS'una ve Google'ın Android'ne güçlü bir rakip olacağı konuşuluyor. Huaweide işletim sistemiyle ilgili olarak paylaştığı bazı bilgiler sayesinde beklentilerin güçlenmesini sağlıyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemi nasıl gözüktüğü merak edilirken bir video ortaya çıktı.

Harmony OS 2.0 özellikleri neler?

HarmonyOS 2.0 videodan da anlaşılacağı gibi çok fazla değişiklik gelmiyor fakat EMUI 11 ile arasındaki bazı farklılıkları gösteriyor. Bunların en önemlisi, sağ üst köşeden aşağı kaydırılan yeni bir kontrol merkezinin olmasıdır. Ekranın sol üst köşesinden arama yapılabilecek bir merkeze ulaşıldığı görünüyor.

Huawei Mate 40Pro cihazının kullanıldığı videoda, bir diğer önemli konuysa uygulamalardaki açılış hızı oluyor. Öyle ki uygulamaların Android destekli herhangi bir cihazdan çok daha hızlı açıldığı iddia ediliyor. Fakat bu noktada yalnızca dahili uygulamaları görünüyor.

Harmony OS2.0, görsellik olarakgi bir EMUI 11 akıllı telefonda gördüklerimizle neredeyse aynı durumda . Haziran ayında tanıtımı yapılması beklenen HuaweiP50'nin kutusundan HarmonyOS2.0 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:51
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HuaweiHarmonyOS 2.0HarmonyOS 2.0 özellikleri
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