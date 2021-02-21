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Huawei FreeBuds 4i özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Huawei, yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 4i tanıtımını yaptı. Birçok gelişmiş özelliklerle gelen FreeBuds 4i kablosuz kulaklığının özelliklerine ve satış fiyatına haberimizden öğrenebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 16:57
Huawei FreeBuds 4i özellikleri ve fiyatı
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Huawei, FreeBuds 4i yeni kablosuz kulaklığını bugün yapılan lansmanda tanıttı. Birçok yeni özellikle beraber gelen FreeBuds 4i kablosuz kulaklık, daha önce piyasaya sürülen FreeBuds 3’ten daha gelişmiş özelliklerle geliyor.

Huawei FreeBuds 4i özellikleri neler?

21 Şubat 2021 tarihinde tanıtımı yapılan ve ilk olarak 8 Mart 2021’de Çin’de piyasaya çıkacak FreeBuds 4i gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Uzun süre yetebilecek pil ömrüyle, şık tasarımıyla ve yüksek kaliteli sesler için Aktif Gürültü Önleme(ANC) özelliğiyle beraber gelen kulaklık, Huawei’nin kablosuz kulaklık pazarında en güçlü kozu olacak.

FreeBuds 4i, gereksiz ses dalglarını tanımlayıp ve asıl sesi nötralize edip kullanıcıya daha iyi ses kalitesi sunacak. ANC teknolojisiyle beraber arka plandaki gürültüyü büyük oranda azaltıyor. ANC özelliği isteğe göre kapatılabilir veya sınırlandırabilir. 3D biyonik tasarımıyla şık bir görüntüye sahip olan FreeBuds4i iki tarafında da ses ayarlaması, müzik değiştirme ve çağrı yanıtlama özellikleri bulunuyor. 3 renkle piyasaya çıkacak kablosuz kulaklığın kırmızı, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle geliyor.

FreeBuds 4i fiyatı ne kadar?

Birçok yenilikle gelen FreeBuds 4i kablosuz kulaklık Çin’de 499 Yuan ile piyasaya çıkacağı öğrenilirken Türkiye’de satış fiyatıyla ilgili net bir bilgi olmamakla beraber yaklaşık 650 TL satış fiyatı olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:57
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HuaweiFreebuds 4iözellikleriFiyatıKablosuz Kulaklık
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