Huawei enjoy y9 plus cihaza nasıl format atılır, nasıl sıfırlanır?

Çinli teknoloji devi Huawei firmasının sevilen modellerinden olan Enjoy Y9 modelinin nasıl formatlanacağı ve sıfırlanacağı merak ediliyor. Formatlama işlemi telefon iyice yavaşladığında ve satılmak istendiğinde yapılmaktadır. Formatlama işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ise verilerin yedeklendiği ve telefonun şarjının yeterli olduğu seviyede olmasıdır.
Huawei Enjoy Y9 format atma
- Telefonu kapatın
- Telefonun Güç düğmesi + Sesi Açma tuşu birlikte basın.
- Ekrana Logo gelene kadar basılı tutunuz.
- Ekrana Logo geldiğinde basma işlemini bitiriniz.
- Daha sonra Wipe Data / Factory Reset
- Reboot system now
Adımları izlenerek telefona format atılabilir.
Son Güncelleme: 07.01.2021 18:28