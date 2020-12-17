Huawei Enjoy 20 SE modeli piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

Çin menşeili telefon üreticisi Huawei, yeni modelini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. 23 Aralık tarihinde ‘Huawei Enjoy 20 SE’ modeli ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Daha önce eylül ayında duyurusu yapılan Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus modellerinin arasına Enjoy 20 SE modeli de dahil oluyor.

Huawei Enjoy 20 SE özellikleri belli oldu!

Huawei Enjoy 20 SE modeli, 6.67 inç ekran genişliğine ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile beraber gelecek. Delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan modelin, ekran içerisinde 16 mp çözünürlüğe sahip bir kamera bulunacak.

Arkasında yer alan 48 mp ana kamerasının yanında 8 mp ve iki adet 2 mp çözünürlüğünde kameradan oluşan dörtlü kamera kurulum özelliği bulunuyor. Bunun yanında 22.5 W hızlı şarj desteği olan modelin, 5.000 mAh gücünde bir bataryası bulunması bekleniyor.

Modelin henüz fiyatı açıklanmasa da uygun fiyatlı ürün kategorisinde olacağı tahmin ediliyor.