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Huawei Enjoy 20 SE modeli piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

Huawei markasının yeni modeli Enjoy 20 SE piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce diğer iki modeli duyurulan Enjoy serisinin yeni üyesi 23 Aralık'ta tüm özellikleriyle birlikte duyurulacak.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:13
Huawei Enjoy 20 SE modeli piyasaya çıkmaya hazırlanıyor
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Çin menşeili telefon üreticisi Huawei, yeni modelini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. 23 Aralık tarihinde ‘Huawei Enjoy 20 SE’ modeli ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Daha önce eylül ayında duyurusu yapılan Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus modellerinin arasına Enjoy 20 SE modeli de dahil oluyor.

Huawei Enjoy 20 SE özellikleri belli oldu!

Huawei Enjoy 20 SE modeli, 6.67 inç ekran genişliğine ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile beraber gelecek. Delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan modelin, ekran içerisinde 16 mp çözünürlüğe sahip bir kamera bulunacak.

Arkasında yer alan 48 mp ana kamerasının yanında 8 mp ve iki adet 2 mp çözünürlüğünde kameradan oluşan dörtlü kamera kurulum özelliği bulunuyor. Bunun yanında 22.5 W hızlı şarj desteği olan modelin, 5.000 mAh gücünde bir bataryası bulunması bekleniyor.

Modelin henüz fiyatı açıklanmasa da uygun fiyatlı ürün kategorisinde olacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiÇinEnjoy
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