HTC'nin uygun fiyatlı yeni telefonu: Wildfire E Lite

Eskide nen çok kullanılan telefon markalarından biri olan HTC, uygun fiyatlı telefonlarıyla tanınıyordu. HTC, Wildfire E Lite ismini verdiği yeni akıllı telefonu uygun bir fiyatla satışa sunacak.

Yeni akıllı telefonun erkanı 5.45 inç büyüklüğüne ve HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Telefonun kalın çerçeveleri bulunurken ön kamera 5 MegaPiksel çözünürlükte olacak. Arka kamera ise 8 MegaPiksel olacak. Arka kameranın yanın 0,3 MeegaPiksellik ikincil kamera bulunuyor. Telefonun arka kısmında parmak izi okuyucu yer alıyor.

Telefon,10ne sahip olacak. Telefondaki yetersiz donanım özellikleri, Android 10 ile daha sade ve iyi bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Telefon, 3.000 mAh bataryaya sahip olacak.

Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Wildfire E Lite’ın size göre olmadığını söyleyebiliriz. Arama ve mesajlaşma için kullanmak için ise oldukça uygun fiyatlı bir telefon olacak.

HTC, telefonu şimdilik Güney Afrika ve Rusya’da piyasaya sürdü. Telefonun başka ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında açıklama yapılmadı.

