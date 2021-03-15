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HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı

Dünyaca ünlü marka HTC tarihler 15 Mart’ı gösterirken yeni Wildfire E3 modelini Rusya’da yaptığı lansman ile duyurdu. Kısa zaman öncesinde piyasaya sunulan Wildfire E2 oldukça beğenildi. HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı nedir?

15 Mart 2021 Pazartesi 21:18
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı
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Rusya’da yeni telefon markasını duyuran HTC Wildfire E3’ün başlangıç seviyesi özelliklerini duyurdu. Yeni telefon markası 165,7 x76,57 x milimetre boyutundadır. 186 gram ağırlığındaki telefon 720 x 1560 piksel HD + çözünürlük kalitesi vaat ediyor. HTC Wildfire 6,51 inç ve IPS ekran geliştirmiştir. Yonga setindeki bu cihazda Helio P22 bulunmaktadır. HTC telefon markası dünyada milyonlarca kişide beğenilerek kullanılmaktadır. Birçok ülkede satışı sağlanan telefon özellikle sağlamlığı ile ve kalitesi ile bilinmektedir. Son zamanlarda telefon markalarını tanıtarak büyük başarı elde eden marka oldukça kullanışlı ve her bütçeye uygun telefon serisi sunmaktadır.

Hızlı şarj desteğine sahip cihaz, 4,000 mAh pil kapasitesine sahiptir. Android 10 işletim sistemine sahip olan telefon çift sim kartı desteği sunmaktadır. Parmak izi okuyucusu özelliği ve 4GB RAM kapasitesine sahip olarak ayrıca 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama alanı vardır.

13 megapiksel ana kameraya sahip olan HTC telefon dörtlü set bulundurmaktadır. 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksellik bir derinlik sensörü bulunmaktadır. Kurulumun hemen yanında tekli LED flaş yer alıyor.

HTC telefonda selfie çekimleri için ise 13 megapiksellik kamera bulunmaktadır.

HTC Wildfire E3 özellikleri

  •  Ekran: 6.51 inç IPS – 720 x 1560 piksel
  •  İşlemci: Helio P22
  •  RAM: 4GB
  •  Depolama: 64/128GB
  • Ön Kamera: 13 Megapiksel
  •  Arka Kamera: 13 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel
  • Batarya: 4000 mAh + 10W hızlı şarj
  • İşletim Sistemi: Android 10

Mavi ve siyah renkteki telefonların başlangıç fiyatı 150 Euro olarak satılmaktadır. Buda 1,350 TL + vergiler olarak artmaktadır. Henüz küresel pazara çıkmayan HTC Wildfire E3’ün mağazalarda ne zaman olacağı belli değil.



Son Güncelleme: 15.03.2021 21:18
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HTCWildfire E3Telefon
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