Hotline nedir? Hotline ne zaman çıkacak?

Sesli konuşma uygulaması Clubhouse’ın oldukça sevilen bir uygulama haline gelmesinin ardından diğer sosyal medya uygulamaları da Clubhouse’a benzer özellikler geliştirmeye koyuldu. Facebook, Clubhouse benzeri olan Hotline uygulamasını daha önce duyurmuştu. Grup olarak sesi konuşmanın yanı sıra görüntülü ve yazılı mesajlaşma da mümkün.
Hotline nedir?
Hotline ne zaman erişime açılacak?
Webden ulaşılabilen Hotline’a henüz mobil uygulama üzerinden ulaşılamıyor. Yakın zamanda mobil uygulamanın da erişime açılması bekleniyor. Hotline üzerinden para kazanılabilecek mi sorusunun yanıtı da henüz bilinmeyen sorular arasında yer alıyor.
Son Güncelleme: 09.04.2021 00:39