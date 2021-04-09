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Hotline nedir? Hotline ne zaman çıkacak?

Facebook Clubhouse uygulamasının benzeri olan Hotline uygulamasını duyurmuştu. Hotline uygulamasının özellikleri netleşti. Peki Hotline uygulamasının özellikleri nelerdir?

09 Nisan 2021 Cuma 00:39
Hotline nedir? Hotline ne zaman çıkacak?
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Sesli konuşma uygulaması Clubhouse’ın oldukça sevilen bir uygulama haline gelmesinin ardından diğer sosyal medya uygulamaları da Clubhouse’a benzer özellikler geliştirmeye koyuldu. Facebook, Clubhouse benzeri olan Hotline uygulamasını daha önce duyurmuştu. Grup olarak sesi konuşmanın yanı sıra görüntülü ve yazılı mesajlaşma da mümkün.

Hotline nedir?

İçerik üreticilerinin karşılıklı konuşabileceği ve sesli görüntülü konuşmalar yapabileceği bir platform olan Hotline’da başka izleyicilerin katılacağı sohbetlerde emoji ile yanıt verme, soru cevaplama gibi özelliklerde bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Hotline’da ekran paylaşımı özelliği de mevcuttur. Uygulama ülkemizde ulaşılabileceği zaman https://hotline.co/ adresine giriş yaparak indirilebilecek.

Hotline ne zaman erişime açılacak?

Webden ulaşılabilen Hotline’a henüz mobil uygulama üzerinden ulaşılamıyor. Yakın zamanda mobil uygulamanın da erişime açılması bekleniyor. Hotline üzerinden para kazanılabilecek mi sorusunun yanıtı da henüz bilinmeyen sorular arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:39
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Anahtar Kelimeler:
HotlineFacebook
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