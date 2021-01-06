İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Honor V40 tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı!

Birkaç gün sonra lansman ile tanıtılması beklenen Honor V40 modelinin özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Yapılan sızdırmalarda lansman etkinliğinin 18 Ocak tarihine ertelendiği belirtilirken gelişmiş özellikleri ile Honor V40 dikkatleri üzerine topladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:15
Honor V40 tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı!
Takip Et:

Çinli teknoloji devi Honor tarafından duyurulan yeni telefon modeli V40 akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı. Yapılan sızdırmalar sonrasında teknik özellikleri ve tasarımı belirlenen V40’ın birkaç gün sonra yapılacak lansman etkinliğinin 18 Ocak 2021’e ertelendiği belirtildi.

Honor V40 teknik özellikleri

163.32 x 74.08 x 7.85 mm en boy oranı olan telefonun 184 gram ağırlığında olacağı sızıntılar arasında yer aldı. tasarım olarak delikli bir yapıya sahip olan V40 aynı zamanda 80 derecelik kenar kavisi ile dikkat çekiyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan V40 ELED bir ekrana sahip olacak. Ekranın 1236x2676 çözünürlüğü olacak. 1,07 miyar renk yelpazesine sahip olan Honor V40 120Hz ekran yenileme hızı ile sunulurken aynı zamanda 300Hz dokunmatik ekran hızına sahip olacak. Full HD+ çözünürlük ile kullanıcılara sunulacak V40 modeli 32MP’lik ön kamerası ile dikkat çekiyor.

Ana kamera olarak Sony IMX766 50 megapiksel kamerayı kullanırken tasarım ile kamera megapikselini 64 MP ve 4 kamera olarak açıkladı. 8 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olan Honor V40 aynı zamanda 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro lens ile kullanıcılarına sunulacak.

Dimensity 1000+ işlemciden gücünü alacak telefonda 8 GB RAM ve 128 GB hafıza alanı bulunacak. Talep eden teknoloji severler 256 GB depolama alanına sahip olabilecek. 4.000 mAh bataryası ile desteklenen Honor V40 aynı zamanda 66W hızlı şarj ve 45W kablosuz hızlı şarj destekleri ile birlikte sunulacak.

Parmak izi tarayıcısı bulunan Honor V40 2D yüz tanıma teknolojisi ile sunuluyor. Honor V40 UI 4.0 Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HonorV40özellikleriTasarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler

Popüler Haberler

Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası ne zaman, kimlere verilir?
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2021
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 6 Ocak 2021 Çarşamba
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
30000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2021
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Koronavirüs hangi ülkede yok? Coronavirüs COVİD19 dünyada yayılmadığı yer var mı?
Mitomani hastalığı ne demek? Mitomani nedir? Mitomani ne demek, kelime anlamı nedir?
Instagram çöktü mü? İnstagram ne zaman düzelecek? Ne zaman açılacak?
Corona virüs testi paralı mı, ücretsiz mi? Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri?
İBB Halk Ekmek güncel ekmek fiyat listesi
Çocukluk Çocukluk neden final kararı aldı? Çocukluk final nedeni ve tarihi
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı kullanıcı yorumları
Başına isabet eden yorgun mermi ile mücadele eden Büşra’dan acı haber!
TurkNet müşteri hizmetlerine direk olarak nasıl bağlanılır?
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri ve kullanıcı yorumları
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.