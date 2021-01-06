Honor V40 tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı!

Çinli teknoloji devi Honor tarafından duyurulan yeni telefon modeli V40 akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı. Yapılan sızdırmalar sonrasında teknik özellikleri ve tasarımı belirlenen V40’ın birkaç gün sonra yapılacak lansman etkinliğinin 18 Ocak 2021’e ertelendiği belirtildi.

Honor V40 teknik özellikleri

163.32 x 74.08 x 7.85 mm en boy oranı olan telefonun 184 gram ağırlığında olacağı sızıntılar arasında yer aldı. tasarım olarak delikli bir yapıya sahip olan V40 aynı zamanda 80 derecelik kenar kavisi ile dikkat çekiyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan V40 ELED bir ekrana sahip olacak. Ekranın 1236x2676 çözünürlüğü olacak. 1,07 miyar renk yelpazesine sahip olan Honor V40 120Hz ekran yenileme hızı ile sunulurken aynı zamanda 300Hz dokunmatik ekran hızına sahip olacak. Full HD+ çözünürlük ile kullanıcılara sunulacak V40 modeli 32MP’lik ön kamerası ile dikkat çekiyor.

Ana kamera olarak Sony IMX766 50 megapiksel kamerayı kullanırken tasarım ile kamera megapikselini 64 MP ve 4 kamera olarak açıkladı. 8 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olan Honor V40 aynı zamanda 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro lens ile kullanıcılarına sunulacak.

Dimensity 1000+ işlemciden gücünü alacak telefonda 8 GB RAM ve 128 GB hafıza alanı bulunacak. Talep eden teknoloji severler 256 GB depolama alanına sahip olabilecek. 4.000 mAh bataryası ile desteklenen Honor V40 aynı zamanda 66W hızlı şarj ve 45W kablosuz hızlı şarj destekleri ile birlikte sunulacak.

Parmak izi tarayıcısı bulunan Honor V40 2D yüz tanıma teknolojisi ile sunuluyor. Honor V40 UI 4.0 Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak.