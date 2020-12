Honor V40 dört farklı yonga seti ile geliyor!

Çin teknoloji devi Huawei’nin alt markası olarak piyasaya sürülen ancak geçtiğimiz günlerde satılarak hayatına yeni bir marka olarak devam eden Honor firmasına ait amiral gemisi yeni bir telefon duyuruldu. Honor V40 olarak duyurulan amiral gemisi telefon TENAA üzerinde ilk defa görüldü ve telefonun teknik özellikleri sızdırıldı. Raporda en dikkat çeken özellik ise Honor V40 modellerinin tamamında farklı yonga setlerinin kullanılması oldu.

Geçtiğimiz günlerde Huawei tarafından Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı bir şirkete satılan Honor artık bağımsız bir telefon üreticisi oldu.

Honor V40 modelinde 4 farklı yonga seti kullanılacak

Huawei’den ayrılmasına rağmen yeni duyurulması beklenen telefon Huawei tarafından geliştirilen Honor V40 olurken telefonun Huawei Mate 40 ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Honor v40’ın özellikleri ilk defa TENAA üzerinde ortaya çıkarken bir özellik dikkatlerden kaçmadı

Honor v40 serisinde 4 farklı model olacağı hali hazırda açıklanan telefon için 66 W hızlı şarj desteği bulunacak olması pek çok kişi tarafından ilgi toplarken her model için farklı yonga seti kullanılacağı bilgisi telefon alacakları merak ettirdi.

Honor v40 ile Huawei Mate 40 benzer özelliklerde olacak

TENAA raporlarına göre standart Honor v40 modeli MediaTek Tenji 1000+ yonga setini kullanırken Honor V40 Pro modeli Samsung Exynos 1080 yonga setini kullanacak. Honor V40 Pro+ modeli ise Snapdragon 888 yonga setini kullanacakken Honor V40 serisinin en güçlü modeli olan Commemorative Edition Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacak.