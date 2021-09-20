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Honor Play 20 Pro özellikleri ve fiyatı

Çin pazarında satışa çıkan Honor Play 20 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Play 20 Pro modelinde birçok yeni özellik ile geliştirilmiş seçenekler bulunuyor.

20 Eylül 2021 Pazartesi 03:11
Honor Play 20 Pro özellikleri ve fiyatı
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, her segmente yönelik cihazlar üretmeye devam ediyor. Bir süredir konuşulan Honor Play 20 Pro, bugün Çin’de görücüye çıktı. Nisan ayında çıkan Play 20 modeline göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan Play 20 Pro, işlemci konusunda da beklentileri karşılıyor.

Play 20 Pro daha başarılı bir işlemciye sahip

Play 20 Pro modelinde bulunan MediaTek Helio G80 ile işlemci açısından büyük bir gelişme kaydediyor. Daha önce Galaxy A32, Realme 6i ve Redmi 9 modellerinde bulunan bu çip, segment olarak yüksek performans vadediyor.

Honor Play 20 Pro modelinde Full HD+ çözünürlüklü ekran yer alırken aynı zamanda IPS LCD pandel yerine OLED tip ekran bulunuyor.

Kamera açısından da gelişme gösteren modelin ön kamerasında 16 Megapiksel kamera bulunuyor. Arkadaki dörtlü kamerada ise ana kamera 64 megapiksel, diğer kameralar ise 8 megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak sıralanıyor. Ayrıca Play 20 Pro’da 22,5W hızlı şarj desteği ve 3.800 mAh pil bulunuyor.

Honor Play 20 Pro teknik özellikler

Ekran: 60Hz yenileme hızını destekleyen 6.5 inç FHD+OLED ekran

İşlemci: 12nm MediaTek Helio G80

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 64 + 8 + 2 + 2 Megapiksel / 1080P video desteği

Ön kamera: 16 Megapiksel

Pil: 3.800 mAh / 22,5W hızlı şarj

Honor Play 20 pro satış fiyatı

Çin pazarında Honor Play 20 Pro 265 dolardan satışa çıktı. modelin çok yakında ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.


Son Güncelleme: 20.09.2021 03:11
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Honor Play 20 ProHonor
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