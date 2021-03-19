Honor MagicBook 14 SE fiyatı ve özellikleri

Teknoloji devi Huawei'nin alt markası konumunda olan Honor, yeni dizüstü bilgisayar modelini sundu. Honor MagicBook 14 SE adlı model MagicBook 14 Ryzen Edition sürümünün farklı bir üyesi olarak piyasada yer almaktadır. Honor bu yeni dizüstü bilgisayar modeli, Avrupa'da 599 Euro ile piyasada yeralan MateBook 14 Ryzen sürümünün tekrar şekillendirilmiş halidir.

Honor MagicBook 14 SE özellikleri

MagicBook 14 SE modeli, standart MagicBook 14 ile aynı tasarımla tasarlanmışlardır. Fakat bu yeni modelde farklıbir kurulum özelliği yer alıyor. Bunun yanında fiyatlandırma konusunda da kullanıcıların yüzünü güldürecek düzeyde.

Honor MagicBook 14 SE modeli, 12nm işlem süreci ile üretilen AMD Ryzen 5 3500U işlemci ile birlikte gelmektedir. Zen+ mimarisi ile donatılmış olan bu işlemci ayrıca bir Rdeon RX Vega 8 grafik kartı ile de entegre edilmiş haldedir.Cihaz DDR4 bellek ve PCle NVMe SSD ile sunuluyor. 256GB SSD depolama alanı olan bilgisayarda 8GB da RAM bulunmaktadır.

MagicBook 14 SE, ısı yayılımı konusunda da başarılı durumda. Cihaz S şekilli fan tasarımı ile beraber karşımıza çıkıyor. Önceki modellere göre fan kanatlarının sayısı yüzde 49 artmış haldedir. Aynı zamanda bu fanın hava hacmi ve ısı dağıtma kapasitesi de yüzde 39 oranında artmış ve daha iyi bir soğutma deneyimi sunma fırsatı vermiş durumda.

Honor MagicBookk 14 SE adlı dizüstü bilgisayar modelinin fiyatı yaklaşık 475 Dolar ile satışa sunuluyor. Cihaz ilk olarak Çin'deki mağazasında 15 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. Ardından tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor.