Honor, Magic serisi ile katlanabilir telefon pazarına giriyor

Son aylarda oldukça gündeme gelen katlanabilir akıllı telefonlarda birçok kişi istediği bulamadı. Özellikle Samsung tarafından çıkarılan Galaxy Fold katlanabilir telefondaki problemler kullanıcıların kafasını karıştırmış durumda.

Samsung’un peşinden katlanabilir telefon pazarına Huawei’de girmişti. Bu cihazların fiyatlarının pahalı olması ve cihazlarda yaşanan problemler nedeniyle kullanıcılar cihazı almaktan uzak duruyor.

Honor’da katlanabilir telefon pazarına giriyor

2013 senesinde Huawei bünyesinde kurulmuş olan ve yedi senede hızla yükselen Honor, geçen aylarda satılmıştı.

Sızdırılan bilgilere göre Honor’da Magic serisiyle katlanabilir telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Yeni cihazın Honor'un daha önce çıkardığı Mate X modeliyle benzer bir tasarımının olacağı düşünülüyor.