Honor 30S fiyatı ve özellikleri

Uygun fiyatı ve 5G desteği ile, Honor 30S iddialı telefonlar içinde yer alıyor. Telefon özellikle sahip olduğu yonga setiyle beraber geçtiğimiz yılın amiral gemilerini zorlar nitelikte.

Telefonun tasarım özellikleri nasıl?

Yeni telefonun ön kısmında selfie kamerası için ayrılan bir kamera deliğinin yer aldığı ayrı bir ekran bulunuyor. Arka kısmında da dikdörtgen olarak yerleştirilmiş dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Yeni telefonun siyah, beyaz, yeşil ile kırmızı gradyan olacak şekilde 4 ayrı renk seçeneği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

Telefon ekranının özellikleri nasıl?

Telefon, 6.5 inç boyuta sahip 2400x1080 piksel çözünürlüğü bulunan Full HD + LTPS LCD ekranla beraber gelmekte. Telefonun bu ekranı aynı zamanda HDR10 desteğini de sunmaktadır. Aynı zamanda ekranın sol üst kısmında ayrı bir kamera deliği de yer alıyor. Bu kamera sayesinde çentiğe göre çok daha fazla bir alan kullanım imkanı sağlanmış oluyor.

Telefon kamerasının özellikleri nasıl?

Yeni model telefonun arka bölümünde dört adet kamera kurulumu bulunuyor. Söz konusu kamera kurulumu, 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açıya sahip kamera ile 2 MP derinlik algılayıcı sensörü de içinde barındırmaktadır. Bu kameralar ile 3x optik, 5x hibrit ile 20x dijital yakınlaştırma yapma yeteneği elde etmiş oluyorsunuz. Ancak, maalesef ki kameralarda optik imaj sabitleyici (OIS) özelliği bulunmuyor.

Ön kamera bölümünde de telefonun selfie kamerası ekranda yer alan bir deliğin için yerleştirilmiş durumdadır. Bu kamera kullanıcının karşısına 16 MP lens şeklinde çıkmaktadır.

Telefon bataryasının özellikleri nasıl?

Yeni telefonda 4.000 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunuyor. Söz konusu bataryayı 40W kablolu hızlı şarj desteğinin sayesinde fazlasıyla hızlı bir şekilde tam doluma ulaştırma imkanını sahip oluyorsunuz.

Telefon donanımının özellikleri nasıl?

Yeni telefon gücünü Kirin 820 yonga setinden almaktadır. Telefonda 8GB LPDDR4X RAM ile beraber 128GB ile 256GB dahili depolama seçenekleri sunulmaktadır. Telefon bağlantı konusunda da, 5G, Wİ-Fİ aç ile Bluetooth 5.1 desteklenmektedir. Ancak, yeni cihazda NFC desteği yer almamaktadır.

Honor 30S’in özellikleri şu şekildedir:

Ekranı, 6,5 linç boyutuna sahip FHD + LTPS LCD

İşlemcisi, Kirin 820 5G

RAM’I, 8GB

Dahili depolaması, 128 GB / 256 GB

Ön kamerası, 16 MP

Arka kamerası, 64 MP ana kamerası, 8 MP telefoto kamerası, 8 MP ultra geniş açıya sahip kamera, 2 MP derinlik sistemi

İşletim sistemi, Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1

Bataryası, 4.000 mAH, 40W kablolu hızlı şarj desteği

Ağırlığı, 190 gr

Renk seçenekleri, siyah, beyaz, yeşil ile kırmızı gradyan

Honor 30S’in satış fiyatı ne kadar?