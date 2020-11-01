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Honor 10X Lite özellikleri ve satış fiyatı

Honor 10X telefonu uzun süre bekleyişler sonrasında tanıtımı gerçekleştirildi. Honor 10X telefonunda bulunan özellikler nelerdir? Honor X10 telefonunun fiyat listesi nasıldır? Türkiye'de satışı ne zaman gerçekleştirilecek?

01 Kasım 2020 Pazar 16:13
Honor 10X Lite özellikleri ve satış fiyatı
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Honor 10X Lite özellikleri

Akıllı telefon, Honor X10 serisinin son üyesidir. X10 5G ve X10 Max 5G ile karşılaştırıldığında bu, orta düzey özellikleri, 22,5 W hızlı şarjı ve insanların dikkatini çekmeyi başaran 5.000 mAh piliyle daha uygun fiyat sunmaktadır.


Akıllı telefon, orta menzilli ve uygun fiyatlı cihazlarda kullanılabilen, Full HD + çözünürlüğe sahip 6,67 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Son zamanlarda bu ekranda gördüğümüz delik tasarımlı 8 megapiksel ön kamera ile sağlanacak. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahiptir. Altta, kullanıcıları 3,5 mm kulaklık girişi ve Type-C bağlantı noktasıyla satın almaya ikna edebilecek mi?

Cihazın arkası, 48 megapiksellik bir ana kamera ve üç adet 8 megapiksel ultra geniş kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve diğer üç yardımcı kamera tarafından tahrik edilen dört kameralı bir sistem içeren dikdörtgen bir kamera muhafazasıdır. 2 megapiksel makro sensör. Her ikincil kameranın f / 2.4 diyafram açıklığı ile donatılacağını belirtmek gerekir. Akıllı telefonun bellek tarafına bakarsak, gücünü Kirin 710 mobil işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahiptir ve bir microSD kart ile yükseltilebilir. Cihaz, Android 10 tabanlı Honor's Magic UI 3.1 arayüzüyle donatılacak. Honor X10 Lite, kullanıcılara 213 dolar fiyatla buz, siyah ve yeşil renk seçenekleri gösterime sunulacak.



Son Güncelleme: 01.11.2020 16:13
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Anahtar Kelimeler:
Honor X10Telefon
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