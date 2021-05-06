Honda N7X nasıl olacak? Honda N7X tanıtıldı

Japon efsanesi Honda yeni tasarımlarla müşterilene değişik modeller sunmaya devam ediyor. Honda eski modellerinde görülen keskitn hatlar yeni modelde ise yumuşak hatlara geçiş yapıldı. Yeni Honda N7X nasıl olacak? İşte ayrıntılar.

Aracın dış görünümünde yapılan bariz değişiklikler iç tasarımda da kendini göstermiş durumda. Yeni model ile bu değişim dilini yansıtmaya çalışacak olan Honda SUV modelin yeni modeli olacak aracın detaylarına hep birlikte bakalım.

Honda yeni modeli ile SUV ile MPV klasmanı arasında yeni ve farklı bir tasarım var. SUV sınıfına da benzese de araç MPV gibi sıralı koltuklar bulunyor yeni modelde. Araç iç hacmi yedi kişilik olarak tasarlandı. Aracın diğer bir göze çarpan özelliği de ön ızgarasının değişmiş olması. Ön ızgara Civic modellerinde olduğu gibi biraz daha yatay logo içeriyor ve logonun hemen altında geniş bir ızgara kesimi bulunuyor.

Aracın tasarımı hakkında ne kadar bilgi varsa bir o kadar da teknik bilgileri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Teknik özelliklerin henüz açıklanmaması can sıksa da sene içerisinde teknik özelliklerin peyder pey açıklanması bekleniyor. Seri üretim aşamasına geçildiğinde ise şuanki tasarımın yüzde yüz aynı kalması bekleniyor. Aracın yeni nesil motor seçenekleri ise çokça merak edilen konular arasında. Elektrikli motorların yayngınlaştığı dönemde nasıl bir motorla geleceği ise bir hayli merak konusu oldu.

Honda N7X modeli ile ilgili bilgiler geldikçe siz otomobil tutkunları ile paylaşmaya devam edeceğiz.