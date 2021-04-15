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Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!

2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi. Şık tasarımıyla dikkat çeken aracın satış tarihi merak ediliyor. Araç tutkunları Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak ve tanıtım tarihini araştırıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:32
Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!
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Araba tutkunları araçların 2021 modellerini yakında takip ediyor. Bazı markalar 2021 model araçlarını tanıtsa da birçok firma henüz tanıtım yapmadı.

2020 yılının en dikkat çeken ve beğenilen markası Honda’nın Civic modeli oldu. Araç tutkunları 2021 model Honda Civic aracın nasıl olacağını merak ediyor. Tanıtım henüz yapılmasa da, aracın tasarımına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor.

2021 Honda Civic kabin nasıl görünecek?

2021 model Civic’lerin kabin kısmı daha önceki yıllara göre daha sade tutulmuş. Kabinde dışarda kalan 9 inçlik bir multimedya ekranı bulunuyor.

Sürücü alanına ise dijital gösterge paneli yine kullanılıyor. 3 kollu direksiyondan vazgeçmeyen tasarımcılar direksiyonda değişikliğe gitmedi. Orta kısımda ise yatay bir şekilde bir uçtan diğer uca kadar uzanan havalandırma delikleri yer alıyor.

Bu kısmın hemen altında klima kontrol düğmeleri ve bir altta ise vites yer alıyor. Eski modellere göre oldukça sadeleşen 2021 model sade olmasına karşın çok şık görünüyor. Aracın resmi tanıtımının ise 28 Nisan’da yapılması planlanıyor.




Son Güncelleme: 15.04.2021 16:32
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Anahtar Kelimeler:
ArabaCivicHonda
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