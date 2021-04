Holo Coin nedir, ne kadar oldu?

Holo Coin ne kadar oldu?

Holo Chain fiyatı son 24 saat içerisinde %48 artış gösterdi. 0,02674 dolara kadar çıkan HOT, büyük bir yükseliş sergiledi. Son 30 günde %890 yükseliş elde eden Holo Coin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. An itibariyle 0,2096 seviyesinden işlem görmektedir.

Holo Chain nedir?

Her bir katılımcıya kendi zincirini veren Dağıtık Hash Tablosu kullanan uygulamalar için veri bütünlüğü protokolü anlamına gelmektedir. Holochain, adındaki chain anlamının dışında bir blockchain olarak değerlendirilemez. Beyond the Blocks mottosunu kullanan Holochain, blockchainden farklı olduğunu böylece belirtir. Dağıtık Hash Tablosu ile bilgi paylaşımında bulunulması, Torrent kullanmaya benzemektedir. Metacurrency.org sitesini kuran kişiler, daha gelişmiş fikirler ile Holochain’i kurdu. Holochain kullanılmaya başlanana dek, tanıtımı ve kaynak yaratılması için ERC-20 tabanında üretilen kripto paradır. Holo Token 2018 yılında ICO çalışması ile piyasaya sürülmüştür. Yapılan planlamalarda Holochain ağı aktif olduğunda kullanıcılar, ellerinde tuttukları Holo Token için 1:1 seviyesinde Holo Fuel değiş-tokuş (swap) yapmış olacak ve piyasalarda yalnızca Holo Fuel işlem görüyor olacaktı; ancak Holochain tarafından yapılan açıklamaya göre; Swap işleminde değişiklik yapılma kararı alındı.