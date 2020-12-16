Hisar A+ nedir? Yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar A+ özellikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ROKETSAN ile ASELSAN’ın ortak geliştirmişi olduğu milli ve yerli hava savunma ve füze sistemi Hisar A+’nın test denemeleri başarı ile yapıldığını ifade etti. Vatandaşlar bu açıklama sonrasında Hisar+’nın ne olduğunu araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Törenine canlı bağlantı ile bağlanarak bir konuşma yaptı. Amerika Birleşik Devleti’nin yaptırım yapma kararı hakkında konuşan Erdoğan sonrasında " Savunma Sanayi'mizden yeni müjdeler alıyoruz." Şeklinde konuşarak yerli ve milli olarak geliştirilen hava savunma ve füze sistemiyle ilgili, “ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma ve füze sistemimiz Hisar A +'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. TUBİTAK tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık'ta yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uçuş menziline uzak menzilde başarıyla vuruldu. Aslında bu son test birkaç ay gecikti." İfadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Hava Savunma Sistemi Hisar A+ Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yerli ve milli imkanlar ile ROKETSAN ve ASELSAN’ın ortak geliştirilen Hisar A+, alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemidir. Bahsi geçen sistem harekket halinde olan birlikleri havada savunmak amacı ile havada bulunan tehditleri (sabit/döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzeler) alçak irtifada etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır.

HİSAR-A Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi sabit ve hareket halindeki birliklerin;

• Savaş Uçakları

• Helikopterler

• İnsansız Hava Araçları

• Seyir Füzeleri

• Havadan Karaya Füzelere karşı hava savunma görevini icra eder.

HİSAR-A Sistemi; üzerinde Arama Radarı, IFF Sistemi, Termal ve Gündüz Görüş Kamerası ve Lazer Mesafe Ölçer’den oluşan E/O Sensör Grubu, IIR arayıcı başlıklı dik atış yeteneğine sahip hava savunma füzesi olan modüler yapıda bir sistemdir. HİSAR-A Sistemi en gelişmiş teknolojiyle gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık bir mimariye sahiptir.

Hisar A+ Özellikleri Nelerdir?

• Hedef tespit, teşhis, takip

• Dost düşman tanıma sistemi (IFF)

• Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

• Takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol

• Üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme

• Gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

• Konumlama ve yön bulma sistemi

• Zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti Nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma

• Balistik koruma

Teknik Özellikler

• Savaş Uçağı Takip Menzili: 25 km

• Hedef Önleme Menzili : 15 km

• Atışa Hazır Füze : 4

• Azami Hız : 65km/h

• Dik Meyil Tırmanma : %60

• Yan Meyilde Hareket : %30