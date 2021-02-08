Heyecan dolu bekleyiş: Xiaomi Mi MIX 4'ün çıkmasına çok az kaldı

2016’da Xiaomi Mi MIX modelli akıllı telefonunu piyasaya sürmüş ve tabiri caiz ise sektörde ses getirmişti. Telefonun diğer modelleri aynı etkiyi yakalayamadı ancak Xiaomi, Mi MIX 4’ün büyük yankı uyandıracağından emin.

Lei Jun, Xiaomi’nin yeni modelinin bu yıl piyasaya sürüleceğini bildirdi. Lei Jun’ın yaptığı açıklamaya göre bu yeni modelde daha fazla seramik bulunacak.

Xiaomi, bu sene birden fazla seramik telefon çıkarmıştı. Mi MIX 4’te tam olarak hangi özelliklerin bulunduğunu öğrenmenin tek yolu telefonun sunulacağı tarihi beklemek.

Xiaomi, geçtiğimiz eylül ayında Mi MIX Alpha isimli telefondan bahsetmişti ancak bu telefon üretilmedi. Bu sebeple Mi MIX 4’ün önemi büyük.

Telefonun Snapdragon 888 yonga setiyle satışa sunu

lması bekleniyor. Telefonda, ekran altı kamera özelliğinin de yer alması ve telefonun 999 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

