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Heyecan dolu bekleyiş: Xiaomi Mi MIX 4'ün çıkmasına çok az kaldı

Xiaomi, devrim niteliğinde bir telefon tasarladığını söylüyor. Mi MIX 4'ün çıkması için gün sayılıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:16
Heyecan dolu bekleyiş: Xiaomi Mi MIX 4'ün çıkmasına çok az kaldı
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2016’da Xiaomi Mi MIX modelli akıllı telefonunu piyasaya sürmüş ve tabiri caiz ise sektörde ses getirmişti. Telefonun diğer modelleri aynı etkiyi yakalayamadı ancak Xiaomi, Mi MIX 4’ün büyük yankı uyandıracağından emin.

 

Lei Jun, Xiaomi’nin yeni modelinin bu yıl piyasaya sürüleceğini bildirdi. Lei Jun’ın yaptığı açıklamaya göre bu yeni modelde daha fazla seramik bulunacak.

 

Xiaomi, bu sene birden fazla seramik telefon çıkarmıştı. Mi MIX 4’te tam olarak hangi özelliklerin bulunduğunu öğrenmenin tek yolu telefonun sunulacağı tarihi beklemek.

 

Xiaomi, geçtiğimiz eylül ayında Mi MIX Alpha isimli telefondan bahsetmişti ancak bu telefon üretilmedi. Bu sebeple Mi MIX 4’ün önemi büyük.

Telefonun Snapdragon 888 yonga setiyle satışa sunu

lması bekleniyor. Telefonda, ekran altı kamera özelliğinin de yer alması ve telefonun 999 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:16
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XiaomiMi MIX 4Xiaomi Mi MIX 4Lei JunSnapdragon 888
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