Hello neighbor indirme nasıl yapılır? Hello neighbor oyunu nasıl oynanır? Hello neighbor indirme ve oyun rehberi

Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirmeye sahip olan Hello Neighbor, 2017 yılında piyasaya sürüldü.

5 farklı versiyonu vardır: Hello neighbor,ve. Bilinen tümplatformlarında mevcuttur.

Dynamic Pixels tarafından geliştirilen ve tinyBuild tarafından yayımlanan oyun, Macera ve Gerilim kategorisine giriyor. Hello Neighbor, milyonlarca aktif oyuncuyla, komşunuzun evine gizlice girip onun sakladığı sırları ortaya çıkarmakla ilgilidir. Linux kullanıcıları oyuna Steam üzerinden erişebilir.

Hello Neighbor'un Android, iOS, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, macOS ve Linux için indirilebilen Android ve iOS sürümü ücretsiz olarak mevcuttur.

Hareketlerinizi analiz ederek iyileştiren yapay zeka sistemi sayesinde zorluk seviyeleri artan oyun, uzun süre can sıkıntısı çekmeden oynamanıza imkan veren bir yapıya sahip.

Hello neighbor indirme nasıl yapılır?

Oyunu ücretsiz olarak akıllı telefonlarınıza ve tabletlerinize indirebilirsiniz ve Steam, Epic Games, App Store, Google Play Store, Microsoft Store ve PlayStation Store gibi mağazalardan edinilebilir.

Android kullanıcısıysanız Google Play Store'a gitmek için https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinybuildgames.helloneighbor&hl=en_US&gl=US linkini kullanarak veya iOS kullanıcısıysanız App Store'a gitmek için https://apps.apple.com/us/app/hello-neighbor/id1386358600 linkini kullanarak oyuna ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz. Hello Neighbor'da diğer oyun seçeneklerini deneyerek eğlenebilirsiniz.

Hello neighbor yükleme nasıl yapılır?

Birden fazla işletim sistemini ve çevrimiçi mağazayı desteklediği için milyonlarca kullanıcıya ulaşan Windows cihazınıza Hello Neighbor 'yüklemek için Epic Games, Microsoft Store veya Steam'i kullanabilirsiniz.

Hello Neighbor, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 ve PlayStation 4 gibi oyun konsollarında da mevcuttur. Maalesef oyun çevrimiçi olarak oynanamaz. Oyun henüz PlayStation 5 ve Xbox One Series X gibi yeni nesil konsollarla tam uyumlu değil

Zaman zaman indirimde olan Hello Neighbor'un fiyatını PlayStation için https://store.playstation.com/tr-tr/product/EP0096-CUSA10960_00-HELLONEIGHBOR4EU linkini, Xbox için https://store.playstation.com/tr-tr/product/EP0096-CUSA10960_00-HELLONEIGHBOR4EU linkini , Nintendo Switch için https://www.nintendo.com/games/detail/hello-neighbor-switch/ linkini kullanabilirsiniz.