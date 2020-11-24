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Hayat Eve Sığar uygulaması Android iOS indirme rehberi

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan HES Kodu ile koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların seyahat ve kamu kurumlarına girişlerde istenmektedir. Vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve İOS indirme rehberini araştırıyor.

24 Kasım 2020 Salı 20:21
Hayat Eve Sığar uygulaması Android iOS indirme rehberi
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Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs salgını sürecinde hazırlanan ve HES kodu alınabilmesi ile Covid-19 hakkında belirli bilgilerin ulaşılabildiği uygulamadır. Uygulama İOS ve Android uyumlu telefonlar üzerinden kullanılmaktadır.

HES Kodu nasıl alınır?

HES Kodu, uygulama üzerinden çok kolay şekilde alınabiliyor. Uygulamanın yanı sıra SMS olarak da kod alınmaktadır.


Uygulama üzerinden HES Kodu almak için uygulamanın içerisinde yer alan “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girip “HES Kodu Oluştur” butonuna tıklayarak alınmaktadır.

SMS ile HES Kodu almak için ise HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra kimlik numarası, Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım gün süresi yazıldıktan sonra 2023’e gönderilmelidir.

Hayat Eve Sığar uygulaması iOS uyumlu cihazlarda bulunan Google Play Store üzerinden iOS uyumlu telefonlarda bulunan App Store uygulaması üzerinden indirilmektedir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 20:21
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Anahtar Kelimeler:
HESKodUygumala
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