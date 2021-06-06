HarmonyOS’un yeni sürümü, birçok geliştiriciden talep aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin kara listeye aldığı şirketlerden olan Huawei, gelen yaptırımlarla beraber ekonomik anlarda zor durumlar yaşamış, Amerika’da bulunan Huawei cihazlarından Google hizmetleri kaldırılmıştı. Yakın zamanda yapılan karşılıklı temaslarla beraber bu yaptırımlar yumuşatılsa da teknoloji devi kendi işletim sistemi HarmonyOS’u geliştirdi. Yakın zamanda tanıtılan bu işletim sistemi ile beraber, şirket ABD’ye olan bağımlılığını biraz olsun azaltmayı amaçlıyor.

Huawei’nin EMUI arayüzüne oldukça benzeyen HarmonyOS’un beraberinde birçok yeni özelliği getirdiği HarmonyOS 2.0 sürümü şu sıralarda kullanıma sunulmuş durumda. Edinilen bilgilere göre geliştiriciler, yeni gelen sürümden oldukça memnun.

Şirket yetkilileri, ABD’nin uygulamış olduğu yaptırımlar nedeniyle oldukça zor günler yaşadıklarını ve HarmonyOS ile beraber bu zorlukları geçmişte bırakmak istediklerini belirtti.

Birçok eleştirmene göre HarmonyOS, Android ve İOS’un seviyesine henüz gelemedi. Fakat işletim sisteminin sunmayı planladığı özellikler bu durumun çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.