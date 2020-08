Hangi iPhone kullanıcıları ödeme alabilecek? 25 dolar iade başvurusu nasıl yapılır?

Apple, yeni güncellemelerle akıllı telefonlarını yavaşlattığı iddialarıyla açılan davayı kaybetti. Apple, 500 milyar dolar tazminat ödeyecek ve iPhone müşterilerine de 25 dolar ödeme yapacak.

iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 ile iPhone 7 Plus modelleri olan kullanıcılar 25 dolar tazminat alacak. Eski model iPhone kullanıcıları ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Apple bu süreçte eski nesil iPhone sahipleri için 500 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Hangi iPhone kullanıcıları ödeme alabilecek?

2017 yılında Apple, performans yavaşlatması yaptığını onaylamış ve kullanıcılar firmaya dava açmıştı. Dava sonucunda Apple’ın sorumlu olduğu kabul edilmiş ve akabinde Apple batarya değişimi için 29 dolarlık indirim yapmaya karar vermişti.

21 Aralık 2017 öncesinde satın alınmış olan iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerine sahip kullanıcılara kişi başı 25 dolarlık ödeme yapılacak.

Apple, Türkiye kullanıcılarına da ödeme yapacak mı?

Dava çerçevesinde şuanda yalnızca iPhone kullanıcıları 500 milyon dolardan tazminat alabilecek. Türkiye’deki karar ise henüz 25 dolarlık tazminattan yararlanamayacak.

Apple’a 1 milyar dolarlık ceza kararı

Salgın nedeniyle akıllı telefon sektöründeki pek çok kişi olumsuz etkilendi. Apple’ın yıllık bilançosu ise kısa süre içerisinde 1 milyar dolar oldu. Apple pandemi öncesinde OLED ekran tedariği konusunda Samsung ile anlaşmaya varmış fakat yeterli düzeyde satış yapamadığı için Apple sözünü tutamamıştı. Buna göre Apple, Güney Koreli teknoloji devine 1 milyar dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.