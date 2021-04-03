Hackerlar, Facebook'ta 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verilerini çaldı!

ABD'de yayın yapan 'Business Insider' adlı bir gazetede, Facebook'ta 533 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin çalınarak sızdırıldığı yazıldı. Yayınlanan haberde bu kişiler arasında 20 milyon Türk kullanıcı olduğu belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook'ta bir veri gizliliği skandalı yaşandı. 14 Ocak tarihinde güvenlik alanında araştırmalar yapan Alon Ga, Facebook'ta 533 milyon kişinin kişisel bilgileri ve telefon numaralarının çalınarak hackerların kurduğu bir forumda ücretsiz olarak yayınladığını açıklamıştı. Gal, söz konusu bilgilerin belli bir ücret karşılığında kullanıcı bilgilerinin otomatik bir bot konusunda reklam yaptığı sırada çalındığını gördüğünü söyledi.

533 milyon kişinin arasında 20 milyon kullanıcının Türk olduğu öğrenilirken Alon Gal'ın gerçekleştirdiği son bilgilendirme açıklamasında verilerin herkese açık bir konumda bulunduğunu söylediği belirtildi. Hackerların aldığı bilgiler arasında kullanıcıların adları konumları ve mail adresleri de bulunuyor.

ABD merkezli yayın organlarından 'Business Insider'da gazetesinde yer alan haberde ise, Alon Gal'ın değerlendirmelerinin teyit edildiği ve 106 ayrı ülke vatandaşına ait bilgileri sırasıyla paylaşıldığı ve bu kişilerin 32 milyonunun ABD vatandaşı 11 milyonunun İngiltere ve 6 milyon kişinin de Hindistan'da olduğu görüldü. Toplam 533 milyonu bulan kişilerin arasında 19 milyondan fazlasının da Türkiye'den olduğu görülüyor.