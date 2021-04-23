Güneşin 230 megapiksellik fotoğrafı ile tüm ayrtıntılar ortaya çıktı!

ABD'nin Califonia eyaletinden bulunan Uluslararası Uzay İstayonu'nun (ISS), Güneş'in ve Ay'ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla ilgi toplayan astrofotoğrafçı Andrew McCarthy yine kendisine şok ettirdi.

McCarthy Nisan ayının ilk zamanlarında ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş'in tüm ayrıntılarını görüntülemek için binlerce fotoğrafı üst üste yerleştirdi.

McCarthy, Güneş'in ayrıntılarını elde etmek için neredeyse 100 bin farklı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığını belirtti. Fotoğrafların birleştirilmesi ile 230 megapiksellil bir fotoğraf meydana geldi.

Diğer yandan ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslarası Uzay İstasyonunu Dünya ile Güneş arasından geçerken görüntelemek isteyen astrofotoğrafçı, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri de hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını açıklamıştı.