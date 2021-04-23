İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Güneşin 230 megapiksellik fotoğrafı ile tüm ayrtıntılar ortaya çıktı!

ABD' yaşayan astrofotoğrafçı Andrew McCarty, Güneşin 100 bin tane farklı fotoğrafını çekerek, 230 megapiksellik bir fotoğraf elde etti.

23 Nisan 2021 Cuma 16:51
Güneşin 230 megapiksellik fotoğrafı ile tüm ayrtıntılar ortaya çıktı!
Takip Et:

ABD'nin Califonia eyaletinden bulunan Uluslararası Uzay İstayonu'nun (ISS), Güneş'in ve Ay'ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla ilgi toplayan astrofotoğrafçı Andrew McCarthy yine kendisine şok ettirdi.

McCarthy Nisan ayının ilk zamanlarında ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş'in tüm ayrıntılarını görüntülemek için binlerce fotoğrafı üst üste yerleştirdi.

McCarthy, Güneş'in ayrıntılarını elde etmek için neredeyse 100 bin farklı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığını belirtti. Fotoğrafların birleştirilmesi ile 230 megapiksellil bir fotoğraf meydana geldi.

Diğer yandan ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslarası Uzay İstasyonunu Dünya ile Güneş arasından geçerken görüntelemek isteyen astrofotoğrafçı, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri de hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını açıklamıştı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 16:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GüneşGotoğraf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları
Elektrikli scooter alırken nelere dikkat edilmeli? 4.000 TL altı alınabilecek elektrikli scooterlar
Elektrikli scooter alırken nelere dikkat edilmeli? 4.000 TL altı alınabilecek elektrikli scooterlar
Youtube görüntülenme sayısı ve izlenme nasıl artırılır? Youtube çok izlenme için yöntemler
Youtube görüntülenme sayısı ve izlenme nasıl artırılır? Youtube çok izlenme için yöntemler
Yemeksepeti ve Getir neden açılmıyor, çöktü mü?
Yemeksepeti ve Getir neden açılmıyor, çöktü mü?
Apple AirTag nedir? AirTag özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Apple AirTag nedir? AirTag özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Apple yeni cihazları neler? Apple yeni çıkardığı ürünler ve Türkiye satış fiyatları
Apple yeni cihazları neler? Apple yeni çıkardığı ürünler ve Türkiye satış fiyatları

Popüler Haberler

Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova'nın hayatı!
Milletvekili maaşları ne kadar? Nisan 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmenin tabiri ve anlamı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 22 Nisan Perşembe 3 günlük olarak başlıyor mu?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2021 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
Tazminat hesaplama neye göre ve nasıl yapılır? 2021
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan Kimdir?
Bugün kimin maçı var? TV 23 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.