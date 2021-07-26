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Güneş sistemi dışında kalan bir gezegenin etrafında ay oluşturan bir disk keşfedildi

Araştırmacılar, Ay’ın Güneş Sistemi dışında bir gezegenin etrafındaki oluşum bölgesini ilk defa belirlediklerini bildirdi. Bu bölge bir ötegezeni çevreliyor. Bilim insanları daha önce böyle bir durumla karşılaştıklarını ancak belirgin olarak ayırt edemediklerini ifade etti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:31
Güneş sistemi dışında kalan bir gezegenin etrafında ay oluşturan bir disk keşfedildi
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Ay’ın Güneş Sistemi dışında bir gezegenin etrafındaki oluşum bölgesi ilk defa net olarak belirlendi. Bu oluşum bölgesi halka şeklinde ve bir ötegezegeni çevreliyor. Ötegezegenler, Güneş Sistemi dışında kalan bir yıldızın etrafında dönen gezegenlerdir. Bu bölge uyduların oluşabileceği bir gezegeni çevreler. 

Dünyanın en büyük radyo teleskopu ALMA gözlemevi’ndeki araştırmacıların yaptığı bu keşif ilk kez belirgin olarak kaydedildi. Uzmanlar daha önce de dış gezegenlerin çevresinde ay oluşturan disklerin belirtileri bulunmuş ancak diskleri ve çevrelerini belirgin bir şekilde ayırt edememişti.

ALMA ile sağlanan bu görüntü, PDS 70c adı verilen ötegezeni çevreleyen ay oluşum diskini yakından görebilme imkanı tanıyor.

Araştırmaya Grenoble Üniversitesi ve Şili Üniversitesi için Myriam Benesti öncülük ediyor. Benesti ALMA’nın bu gözlemini “bir diski net bir şekilde tanımlamayı sağlayadığını” ifade ediyor. Bu ötegezeni daha önce 2019 senesinde NASA tarafından keşfedilmiş bir gaz devi olarak tanımlıyor. Turuncu yıldız PDS 70’in etrafında dönen iki ötegezegenden biridir ve Dünya’dan yaklaşık 9,5 trilyon km uzaklıktadır.

Her iki gezegen de Jüpiter’e benzer. Uzmanlar bunun Ay’ın büyüklüğünde üç uyduyu oluşturmaya yetecek kütleye sahip olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, yeni bir yıldızın yörüngesinde kalan malzemenin bir gezegen oluşturabileceğini söylüyor. Bazı gezegenleri çevreleyen gezegen diskleri benzer şekilde uydular oluşturabilir.

Bugüne kadar 4.400’den fazla ötegezen keşfedildi. Ancak bu ötegezegenler güneş sisteminde olduğundan tam olarak tanımlanamadı.

Güneşle aynı kütleye sahip bu ötegezegen yaklaşık 5 milyon yaşında. Yıldız yörüngesindeki ötegezegenler ise daha genç.

Avrupa Güney Gözlemevi’nden Stefano Faccini, her iki gezegenin de genç olduğunu ifade etti. Şu an sistemde keşfedilmemiş başka gezegenlerin de olabileceği açıklandıç

Benesti uzun süredir beklenen bu keşfin gezegenlerin ve uydularının doğuşuna doğrudan şahit olmak için büyük önem taşıdığını söyledi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:31
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Anahtar Kelimeler:
ötegezegenGüneş SistemNasaAy
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