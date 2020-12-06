Gündemden Düşmeyen WhatsApp Bellek Yetersiz Sorununu Tek İşlemle Çözebilirsiniz

WhatsApp Bellek Yetersiz Hatası Nedir?

Konuya ilişkin açıklama yapmadan önce bilmeyen kullanıcıların öğrenmesi adına WhatsApp bellek yetersiz hatası sorunu nedir? Sorusunun cevabını verelim. Hemen hemen herkesin kullanıyor olduğu bir uygulama platformu olan WhatsApp son güncellemesi ardından bu sorun ile karşılaşmaya başladı. Son güncelleme baz alınarak sorunun ortaya çıktığı şikayetleri uygulama üzerinden dile getirilmektedir. Fakat bu sorun karşısında henüz yetkililerden de bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda fotoğraf paylaşımları ve video paylaşımlarında sorun görülmektedir.

WhatsApp Yetersiz Bellek Hatasını Clean Master Uygulaması ile Çözebilirsiniz

Clean Master uygulamasını İndirin

Kullanıcılar tarafından bu sorunun nasıl giderileceği merak konusu olunca, kullanıcılar telefon hafızalarını temizledi fakat aynı sorun ile tekrar karşılaştılar. Sorun hafızaları temizleyince gitmiyor fakat Clean Master uygulamasını telefonlarınıza yükleyerek temizleme yaparsanız bu sorun çözülüyor.

Her telefona rahatlıkla indirilebilen uygulama Appstore ve Google Play Store üzerinden çok kolay şekilde indirilebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra “hafıza arttır” tuşuna basarak cihazın dolu olan hafızasını temizlemiş olacaksınız ve daha sonra WhatsApp yetersiz bellek sorununu ortadan kaldırmış olacaksınız bu uygulama ile.