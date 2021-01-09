Güncelleme sonrası Whatsapp düşüşe geçti! Türkiye'de öne çıkan uygulamalar hangileri oldu?

WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararı sonrasında, altenatif mesajlaşma uygulamalarının hangileri olduğu merak edilmeye başlandı.

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamalarının arasında en baş sırada 'Telegram Messenger' yer buldu.

İkinci sıradaysa Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp uygulamasına karşılık tavsiye ettiği "Signal" uygulaması oldu.

WhatsApp böylelikle üçüncü sıraya kadar düştü.

WhatsApp'ın hemen sonrasında anlık mesajlaşma uygulaması BiP listede üst sıralarda yer almayı başardı.

Android'in uygulama mağazası Play Store'da ise en fazla indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu.

WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerileyerek birinciliği elinden kaybetti.

Play Store'da WhatsApp'ı BiP uygulaması takip ediyor.