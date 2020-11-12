Güncel Playstation Türkiye satış fiyatı ne kadar? Playstation 5 duyuruldu!

Playstation 4’ün tanıtılması ve satışa çıkması üzerinden 7 sene geçtikten sonra Sony firması Playstation 5’i 2020 yılında tanıttı. 5. Nesil oyun konsolu olan Playstation 5’in fiyatı ise oyun severler tarafından merak ediliyor.

Firma tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında ürünün Türkiye’de ki fiyatı 8.299 TL olacağı belirtildi. Dünya genelinde de çok ucuz olmayan 5. Nesil oyun konsolunun fiyatı ülkemizde biraz pahalı olarak açıklandı.

7 Eylül 2016 tarihinde Playstation 4 modelini geliştiren Sony firması bu tarihte Plastation 4 Pro ve Slim modellerini duyurmuştuç

Güncel Playstation fiyatları

Sony Playstation 4 Pro ve 1 TB olan modeli 4.185 TL’ye alınabilir.

Sony Playstation 4 Slim ve 1 TB olan modeli 2.780 TL’ye alınabilir.

Playstation 5 özellikleri ve yenilikleri nelerdir?

5. nesil oyun konsolunun en önemli özelliği DualSense kontrolcüsüdür. Bu kontrolcü sayesinde aksiyon ve silah oyunlarında konsolda tetik gibi kullanabileceğiniz bir aparat olurken okçuluk oyunlarında ise ok atmak için özel bir aparat bulunmaktadır.

DualSense ürününü şarj edebilmek için verilen DualSense Şarj istasyonu ise bir diğer yeniliktir.

Kasa yenilemesine de giden Sony firması yeni tasarımında uzay mekiği tasarımını kullanmıştır. Eski nesil oyun konsollarına göre son derece yeni ve güzel görünen Playstation 5 konsol severler tarafından çok beğenilmiştir.

Playstation 5 ne zaman çıkacak?

Sony tarafından yapılan resmi açıklamalara göre 5. Nesil oyun konsolu 12 Kasım 2020 tarihinde dünya genelinde satışa sunulacak. Ülkemizde ise 8.299 TL’den satışa çıkacak.