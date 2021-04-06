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GTA San Andreas nasıl indirilir?

GTA serisinin en beğenilen oyunlarından bir tanesi şüphesiz GTA San Andreas'tır. Oyunun çıktığı 2004 senesinden 17 yıl geçmesine rağmen oyun hâlâ severek oynanmakta ve oyuncular tarafından indirilmektedir. Peki GTA San Andreas nasıl indirilir? İşte detaylar...

06 Nisan 2021 Salı 18:22
GTA San Andreas nasıl indirilir?
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1977 senesinden bu yana gelmeyi başaran efsanevi GTA serisinin en beğenilen oyunlarından bir tanesi Grand Theft Auto: San Andreas’dır. Oyunun çıktığı 2004 senesinden bu yana birçok oyun unutulmuştur. Özellikle gelişen teknolojiyle harika görüntülü oyunların piyasaya sürülmesi birçok eski oyunun unutulmasına neden olmuştur. Lakin bu durum GTA San Andreas için geçerli olmamış, oyun 2021 yılında bile hâlâ indirilmeye devam edilmektedir.

 

GTA San Andreas’ın piyasaya sürüldüğü yıllarda oyuncular genellikle; araba yarış oyunları, First person shooter oyunları ve strateji bazlı oyunlara yöneldiği gözlemlenmekteydi. Bu oyunlar ise genellikle sadece bir hikaye içeriyor ve oyuncuların oyun deneyimlerine bu hikaye ile devam etmeleri bekleniyordu.

 

 

Bu tarz alışagelen durumları yıkan Gta San Andreas; oyunun ilk oynandığı zamanlarda diğer oyunlar gibi oyuncuları kısıtlamaz; onlara açık dünya sunardı. Oyunun içeriğinde görev yapmakla birlikte; araba hırsızlığı, saç kestirmek, restorana gitmek, alışveriş yapmak, kavga etmek ve çatışmalara girmek gibi birçok seçenek sunuluyordu. GTA San Andreas’ın bu özelliği gelecek yapımlara da yol göstermiştir.

 

GTA San Andreas ücretsiz indir!

GTA San Andreas’ı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Linkler günceldir ve oyunu yükledikten sonra sizden herhangi bir crack ve benzeri durum istenmemektedir.

Rar şifresi: yafes

 

İNDİR


Son Güncelleme: 06.04.2021 18:22
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GtaGTA San AndreasGTA VGrand Theft Auto: San AndreasGTA San Andreas ücretsiz Indir
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