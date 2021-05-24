İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

GTA 6 ne zaman çıkar? 2021 GTA 6 minimum sistem gereksinimleri

Milyonlarca oyuncu kitlesi bulunan GTA için geri sayım başladı. Oyuncuların birçoğu GTA 6 ne zaman çıkar araştırırken, 2021 GTA 6 minimum sistem gereksinimleri belli oldu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:14
GTA 6 ne zaman çıkar? 2021 GTA 6 minimum sistem gereksinimleri
Takip Et:

Dünyada milyonlarca oyuncusu olan Grand Theft Auto (GTA) yeni serisi olan 6’ıncı sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. GTA serisi ile öne çıkan Rockstar Games, GTA serisi için çalıştıklarını duyurmasıyla oyuncu kitlesini heyecanlandırdı.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Sony, haziran ayından sonra GTA 5’in PS5 ve Xbox Series X’e geleceğini açıkladı. Bu da GTA 6’nın en erken 2023-2024 gibi çıkacağını gösteriyor.

GTA 6 sistem gereksinimleri neler?

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox series XS platformlarında erişime açılacak. GTA 6 için henüz paylaşılan bir sistem gereksinimi olmasa da tahmin edilen sistem özellikleri şöyle:

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

Sistem Belleği: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı


Son Güncelleme: 24.05.2021 19:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gta 6Gta 6 Ne Zaman çıkacakGta 6 Sistem Gereksinimleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı
General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı
iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?
iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları
En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?

Popüler Haberler

GTA 6 ne zaman çıkar? 2021 GTA 6 minimum sistem gereksinimleri
Kanlı Ay Tutulması hangi tarihte, saat kaçta olacak? 26 Mayıs 2021 kanlı ay tutulması saati
Duygu Özaslan'ın babası neden öldü?
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Acun Medya Akademi eğitim başvuru ücreti ne kadar?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?
Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
TV8 Survivor 101. bölüm canlı izle! 24 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
EXXEN Leyla ile Mecnun dizi çekimleri ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Üniversite yatay geçiş nedir? 2021 Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılır?
Kaçış Planı 2 filmi konusu ne? Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları ve konusu
Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021
Maraşlı 19. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana programına başvuru nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.