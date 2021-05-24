GTA 6 ne zaman çıkar? 2021 GTA 6 minimum sistem gereksinimleri

Dünyada milyonlarca oyuncusu olan Grand Theft Auto (GTA) yeni serisi olan 6’ıncı sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. GTA serisi ile öne çıkan Rockstar Games, GTA serisi için çalıştıklarını duyurmasıyla oyuncu kitlesini heyecanlandırdı.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Sony, haziran ayından sonra GTA 5’in PS5 ve Xbox Series X’e geleceğini açıkladı. Bu da GTA 6’nın en erken 2023-2024 gibi çıkacağını gösteriyor.

GTA 6 sistem gereksinimleri neler?

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox series XS platformlarında erişime açılacak. GTA 6 için henüz paylaşılan bir sistem gereksinimi olmasa da tahmin edilen sistem özellikleri şöyle:

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

Sistem Belleği: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı