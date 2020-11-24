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Gta 6 ne zaman çıkacak? Oyun çıkış tarihi belli oldu mu?

Rockstar Games tarafından yapılan ve sevilen oyun serisi GTA'nın 6. oyunun ne zaman çıkacağı merak edilmeye devam ediyor. Oyun severler Rockstar Games firmasına GTA VI'yı çıkarmaları için baskı yaparken yapılan açıklamalar ve iddialar gündemden düşmüyor.

24 Kasım 2020 Salı 15:36
Gta 6 ne zaman çıkacak? Oyun çıkış tarihi belli oldu mu?
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Rockstar Games firmasının dünya çapında en sevilen oyunlarından olan GTA serisinin 6. Oyunun ne zaman geleceği araştırmaları devam ediyor. GTA V sonrasında Red Dead Redemption gibi büyük bütçeli bir oyuna imza atan Rockstar Games GTA VI için açıklama yapmazken sevilen oyun serisi için iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz günlerde sevilen serisinin son oyunu GTA V için büyük bir güncelleme yayınlayan Rockstar  Games güncellemenin Playstation 5’e geldiğini duyurması üzerine büyük eleştirilere maruz kalırken oyunun artık kendisini tekrar etmeye başlaması da oyuncular tarafından bir an önce GTA VI için hazırlıklara başlanması gerektiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Pek çok oyuncu GTA V’e güncelleme getirmeye bir an önce son vererek yeni oyun çalışmalarına başlamaları konusunda ısrarlarına ise Rockstar Games tarafından herhangi bir yanıt verilmezken 2013 yılında çıkan oyunun halen bu kadar sevilmesi güncellemelerin gelmesine neden oluyor açıklamaları yapıldı.

GTA V çıktığından bu yana oynayan oyuncular GTA VI çıktığında çok yaşlı olacaklarını iddia ederek Rockstar Games ile dalga geçmeye başladı. Rockstar Games tarafından açıklama yapıldı iddialarına bakıldığında ise GTA V haritasında yer alan inşaatın tamamlanması durumunda GTA VI’nın çıkacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 24.11.2020 15:36
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