Gta 6 ne zaman çıkacak? Oyun çıkış tarihi belli oldu mu?

Rockstar Games firmasının dünya çapında en sevilen oyunlarından olan GTA serisinin 6. Oyunun ne zaman geleceği araştırmaları devam ediyor. GTA V sonrasında Red Dead Redemption gibi büyük bütçeli bir oyuna imza atan Rockstar Games GTA VI için açıklama yapmazken sevilen oyun serisi için iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevilen serisinin son oyunu GTA V için büyük bir güncelleme yayınlayan Rockstar Games güncellemenin Playstation 5’e geldiğini duyurması üzerine büyük eleştirilere maruz kalırken oyunun artık kendisini tekrar etmeye başlaması da oyuncular tarafından bir an önce GTA VI için hazırlıklara başlanması gerektiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Pek çok oyuncu GTA V’e güncelleme getirmeye bir an önce son vererek yeni oyun çalışmalarına başlamaları konusunda ısrarlarına ise Rockstar Games tarafından herhangi bir yanıt verilmezken 2013 yılında çıkan oyunun halen bu kadar sevilmesi güncellemelerin gelmesine neden oluyor açıklamaları yapıldı.

GTA V çıktığından bu yana oynayan oyuncular GTA VI çıktığında çok yaşlı olacaklarını iddia ederek Rockstar Games ile dalga geçmeye başladı. Rockstar Games tarafından açıklama yapıldı iddialarına bakıldığında ise GTA V haritasında yer alan inşaatın tamamlanması durumunda GTA VI’nın çıkacağı belirtildi.