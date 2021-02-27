İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA6 çıkış tarihi için yeni iddia

GTA 6 hakkında yeni söylentiler var. Bu seri ne zaman çıkacak?

27 Şubat 2021 Cumartesi 14:45
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA6 çıkış tarihi için yeni iddia
Takip Et:

Her zaman ki gibi GTA 6 hakkında yeni bir dedikodu çıkıyor. Rockstar Games tarafından açılmış olan yeni bir iş duyurusunu, oyunun fragmanına hiç bekelemediğimiz kadar yakın olabileceğimizi gösteriyor. Peki, GTA 6 çıkış tarihi ne zaman? İşte merakla beklenen reyin hakkındaki son gelişmelerimiz şunlar.

 GTA 6 çıkış tarihi merak uyandırmaya devam ediyor

Reyin tarihinin en ikonik serilerinden GTA, altıncı oyunuyla raflardaki yerini almak için gün sayıyor. Fakat senelerdir yanıtını aradığımız sual cevap bulmadı:

GTA 6 ne zaman çıkıyor?

Şu ana kadar bu mevzuyla alakalı rakamsız haber yapıldı. Fakat hiçbiri fotoğrafı bir yardıma sahip olmadığı için spekülasyondan öteye gidemiyordu. İntenette şu anlık, GTA 6’nın Miami’de geçeceği ve Ekim 2023‘te piyasaya sürüleceği rivayetleri geziyor. Ayrıca dedikoduya göre, 1970’leri mevzu alacak oyunda tek bir erkek kahraman olacağı düşünülüyor.

Evvelki iddialar, durağımızın kurgusal bir şehir olacağı güzergahındaydı. Adaylar ise Miami, Rio de Janeiro ve Vice City. Ayrıca oyunun, büyük miktarda Netflix dizisi Narcos’tan esin aldığı da iddialar arasında. Başka bir iddia ise oyunda uyuşturucu lordu olmaya çalışan Ricardo adlı bir oynanabilir şahsiyet olacağı yönünde düşünülüyor.

Bu sene içinde GTA 5 PS5 versiyonunun yayınlanabileceği söylentileri var. Fakat bu, GTA 6 için en az 2022’ye kadar bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. GTA 6 çıkış tarihi hakkında dedikodular çoğalarak devam ederken, Rockstar Games tarafından yayınlanan yeni bir iş bülteni, oyunla alakalı bazı ipuçları barındırıyor olabilir.

Stüdyonun intenet sitesinde paylaşılan bültende, sinematik fragmanlar hazırlayacak video sanatçıları aranıyor. Rockstar Games, takıma dahil olacak şahıstan intenet ve TV reklamları için çekimler istiyor. İşletme, adaylardan sanal bir 3D reyin etrafında sinematik görüntüler sürüklemek için dahili video vasıtalarının kullanmasını da bekliyor.

Yapılan bu iş haberi belki de GTA6 fragmanının bir ön haberiydi. Ya da mevcut GTA oyunlarının yeni versiyonları için de açılmıştır. Yeniden de beklentimiz GTA 6 için olmasını umuyoruz!



Son Güncelleme: 27.02.2021 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GtaGtacityPlaygame
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
T625 Gökbey helikopter özellikleri nelerdir?
T625 Gökbey helikopter özellikleri nelerdir?
Brawl Stars oyunu kapanacak mı? Brawl Stars ne zaman kapanacak?
Brawl Stars oyunu kapanacak mı? Brawl Stars ne zaman kapanacak?
The Room 5 oyunu ne zaman çıkacak? IOS Android versiyonları çıkacak mı?
The Room 5 oyunu ne zaman çıkacak? IOS Android versiyonları çıkacak mı?
TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi uzatıldı mı? Teknofest 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi uzatıldı mı? Teknofest 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
Twitter Super Follows yeni özelliği nedir? Twitter ücretli abonelik fiyatı ne kadar, ne zaman aktif olacak?
Twitter Super Follows yeni özelliği nedir? Twitter ücretli abonelik fiyatı ne kadar, ne zaman aktif olacak?
Facebook işletme doğrulama işlemi nedir, nasıl yapılır?
Facebook işletme doğrulama işlemi nedir, nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Sefirin Kızı Sancar'a ne oldı, ölecek mi? Engin Akyürek Sefirin Kızı dizisinden ayrılacak mı?
İmam nikahı kıyılırken hangi sorular sorulur?
Evde mum paketleme işinin getirisi ne kadardır? Mum paketleme işi nasıl yapılır?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir, nasıl yapılır?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Kahve falında çakmak görmenin anlamı nedir? Kahve falında çakmak görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında beyaz at görmenin anlamı nedir? Kahve falında beyaz at görmek nasıl yorumlanır?
Kalk Gidelim dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Kalk Gidelim dizisi final tarihi belli oldu mu?
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada araba alma ne demektir? Doğum veya araba alma rüyasının tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.