GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA6 çıkış tarihi için yeni iddia

Her zaman ki gibi GTA 6 hakkında yeni bir dedikodu çıkıyor. Rockstar Games tarafından açılmış olan yeni bir iş duyurusunu, oyunun fragmanına hiç bekelemediğimiz kadar yakın olabileceğimizi gösteriyor. Peki, GTA 6 çıkış tarihi ne zaman? İşte merakla beklenen reyin hakkındaki son gelişmelerimiz şunlar.

GTA 6 çıkış tarihi merak uyandırmaya devam ediyor

Reyin tarihinin en ikonik serilerinden GTA, altıncı oyunuyla raflardaki yerini almak için gün sayıyor. Fakat senelerdir yanıtını aradığımız sual cevap bulmadı:

GTA 6 ne zaman çıkıyor?

Şu ana kadar bu mevzuyla alakalı rakamsız haber yapıldı. Fakat hiçbiri fotoğrafı bir yardıma sahip olmadığı için spekülasyondan öteye gidemiyordu. İntenette şu anlık, GTA 6’nın Miami’de geçeceği ve Ekim 2023‘te piyasaya sürüleceği rivayetleri geziyor. Ayrıca dedikoduya göre, 1970’leri mevzu alacak oyunda tek bir erkek kahraman olacağı düşünülüyor.

Evvelki iddialar, durağımızın kurgusal bir şehir olacağı güzergahındaydı. Adaylar ise Miami, Rio de Janeiro ve Vice City. Ayrıca oyunun, büyük miktarda Netflix dizisi Narcos’tan esin aldığı da iddialar arasında. Başka bir iddia ise oyunda uyuşturucu lordu olmaya çalışan Ricardo adlı bir oynanabilir şahsiyet olacağı yönünde düşünülüyor.

Bu sene içinde GTA 5 PS5 versiyonunun yayınlanabileceği söylentileri var. Fakat bu, GTA 6 için en az 2022’ye kadar bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. GTA 6 çıkış tarihi hakkında dedikodular çoğalarak devam ederken, Rockstar Games tarafından yayınlanan yeni bir iş bülteni, oyunla alakalı bazı ipuçları barındırıyor olabilir.

Stüdyonun intenet sitesinde paylaşılan bültende, sinematik fragmanlar hazırlayacak video sanatçıları aranıyor. Rockstar Games, takıma dahil olacak şahıstan intenet ve TV reklamları için çekimler istiyor. İşletme, adaylardan sanal bir 3D reyin etrafında sinematik görüntüler sürüklemek için dahili video vasıtalarının kullanmasını da bekliyor.

Yapılan bu iş haberi belki de GTA6 fragmanının bir ön haberiydi. Ya da mevcut GTA oyunlarının yeni versiyonları için de açılmıştır. Yeniden de beklentimiz GTA 6 için olmasını umuyoruz!