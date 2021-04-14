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GTA 6 ne zaman çıkacak? 2021 Rockstar Games GTA 6 tarihi belli mi?

Oyun severlerin beğenerek oynadığı GTA en sevilen oyunlar arasında yerini koruyor. Çok uzun zamandır piyasada olan GTA severler artık gelecek yeni oyununu heyecanla bekliyor. Herkesin merakla beklediği oyunun yeni serisi ne zaman gelecek sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte tüm detaylar..

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:59
GTA 6 ne zaman çıkacak? 2021 Rockstar Games GTA 6 tarihi belli mi?
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GTA severler için yeni serinin geleceği iddiası ortaya atıldı. Alınan haberlere göre, Miami esas alınarak arka planda geçerken, 2023 Ekim ayında geleceği duyuruldu. 

Yeni oyun haberi ortaya atılmışken, oyun içeriği hakkında da haberler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bazıları ise, tempolu bir oyun olacağı yönünde ilerlerken dar bir çerçevede verileceği söylendi. Benzer içerikteki oyunları anımsattığı konuşuluyor. 

Geçenlerde Sony'nin açıklamalarına göre 2021 yarısında GTA 5 geleceğini duyurmuştu. Bu haber sonrasında yeni sürümün 2023 veya 2024 yıllarında gelebileceği akıllarda soru işareti bıraktı. 

Oyun severler tarafından da oyun içeriğinin genişletilmesi yönünde eleştiriler gelirken, oyun tasarımcısınında bu yönde geliştirmesi bekleniyor. 

Oyunun piyasaya sürüm rakamı 89 milyon dolar olabileceği konuşuluyor. Bu da büyük bir artış ve pazarlama yolundaki gelişim ağını ifade ediyor.

Yatırımcılar nedeniyle GTA serisinin yayınlanma tarihinin biraz uzayacağı söylentiler arasında yerini koruyor. O yüzden oyunun yayın tarihi hakkında net bir bilgi henüz yok. 

GTA 6 sisteminde olabilecekler;

Grand Theft Auto 6 - PC için Minimum ihtiyaçlarını önceki serilerine göre kıyasladı:

İşletim Sistemi: Win 10 64

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB Sabit disk alanı

DirectX 12 Uyumlu Ekran Kartı

Grand Theft Auto 6 PC için yeni sürüm için tavsiye edilenler:

İşletim Sistemi: Win 10 64

İşlemci: Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz/ AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

Sistem Belleği: 16 GB RAM

Depolama: 55 GB Sabit disk alanı



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:59
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GtaOyunAraba Oyunu
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