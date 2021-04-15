GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman? Konusu ne olacak?

Oyun dünyasının en çok bilinen ve oynanan serilerinden olan Grand Theft Auto’nun yeni oyunu GTA 6 için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılmayan açıklama sebebiyle birden fazla söylenti bulunmakta. Son çıkan habere göre, Tom Handerson Twitter hesabı üzerinden takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Tom Handerson, Frand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6’nın moden zamanlarda olacağını açıkladı. Oyun günümüzü konu olarak alacak. Fakat bu açıklama resmi sayılmamaktadır.