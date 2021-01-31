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GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?

Dünya genelinde oldukça popüler olan GTA 5 oyununu Türkçe yamalı oynamak isteyen kişiler, bilgisayarlarında kurulu olan GTA 5'e nasıl yama indirebileceklerini merak etmeye başladı. Pek çok oyunsever Türkçe yamayla GTA 5 oyununu nasıl oynayabilecekleri hakkında bilgi almak istiyor. Türkçe yamayı yükleme sonrasında yapılacak olan işlemlerin neler olduğu da oldukça merak edilmektedir.

31 Ocak 2021 Pazar 21:59
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
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Grand Theft Auto V, Rockstar North tarafından 2013 yılında geliştirilen ve Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen bir aksiyon-macera video oyunudur. Epic Games, geçen yıl sınırlı bir süre için rekor sayıda ücretsiz oyun sağladı. Ülkemizde çoğu insan bu oyunu Türkçe oynamayı seviyor. Peki "GTA 5 Türkçe" nasıl tamamlanıyor? GTA 5 için Türkçe yaması nasıl kurulur? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

GTA 5 oyununda Türkçe yama ile oynamak isteyen milyonlarca kullanıcı intenet üzerinden araştırma yapmaktadır. Kendi dillerinde oynamak isteyen vatandaşlarımız, Türkçe yamanın oyuna nasıl kurulacağını merak etmeye başladı. Türkçe yamanın GTA 5 oyununa aktive edilmesi için izlenecek olan adımlar, pek çok kişi tarafından intenet üzerinde araştırılıyor.

GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?

Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto serisinin yedinci büyük oyunudur ve ilk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve PlayStation 3 ve Xbox 360 için mevcuttur. Güncellenen grafiklere sahip yeni nesil oyun sürümü 18 Kasım 2014'te PlayStation 4 ve Xbox One için, Windows sürümü 14 Nisan 2015'te yayınlandı.

2021'in ikinci yarısında PlayStation 5 ve Xbox Series X ve Series S için yeni nesil oyun konsollarının piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun hikayesi Michael De Santa, Trevor Philips ve Franklin Clinton'ın rollerine dayanıyor ve eğlence endüstrisi tarihinde finansal olarak en başarılı olanlardan biri oldu, yaklaşık 135 milyon kopya sattı ve 6 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Son 8 yılda, hala kendi dillerinde GTA 5 oyunlarını oynamak isteyen milyonlarca kullanıcı var. Peki, Türkçe yamasını GTA 5 oyunlarını oynamak için nasıl kullanacağız?

GTA 5 Türkçe yama yükleme

Adım 1: Öncelikle OpenIV programına ihtiyacımız var. Programı https://openiv.com/WebIV/guest.php?get=1 bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Adım 2: Programı bilgisayarınıza kurun, diğer dosyaları indirmeniz istenirse, lütfen izin verin.

Adım 3: Kurulumdan sonra OpenIV programını çalıştırın.

Adım 4: Size dil yamaları ekleyebileceğiniz bir dizi oyun sağlanacaktır. Bu listeden GTA 5-Windows'u seçin.

Adım 5: Sonraki adımda, GTA 5'in sistemde kurulu olduğu klasörün konumunu seçin. Konumu değiştirmediyseniz, varsayılan değerler aşağıdaki gibidir:

Steam'den satın aldıysanız: C: \ Program Files (x86) \ Steam \ steamapps \ common \ Grand Theft Auto V

Epic Games'ten satın alırsanız: C: \ Program Files (x86) \ Program Files / Epic Games / GTAV

Adım 6: Dosya konumunu seçtikten sonra ileri düğmesine basın.

Adım 7: Açılır listenin üzerindeki Araçlar menüsünden ASI Manager'ı seçin.

Adım 8: ASI Manager penceresinde ASI Loader ve OpenIV ASI uygulamasını kurun.

Adım 9: Kurulum işlemi bittikten sonra oluşturduğumuz Türkçe dosyasını oyuna eklememiz gerekiyor. Bunu yapmak için, ASI Yöneticisinin "Araçlar" menüsünden "Package Installer" öğesine tıklayın.

Adım 10: Görünen dosya seçme penceresinden .oiv uzantılı dil dosyasını seçiniz.

Adım 11: Açılan GTA 5 Türkçe yama kurulum penceresinden Yükle'ye tıklayın. Ardından "mods" folder seçeneğine yükleyin.

Adım 12: Kurulum tamamlandıktan sonra, GTA 5 oyunlarını başka bir ayar yapmadan oynamak için Türkçe yamasını kullanabilirsiniz.

GTA 5 Türkçe yama nasıl deaktif edilir?

Adım 1: Oyun kapatıldığında OpenIV programını açın.

Adım 2: Programın üst kısmındaki Tools menüsünden ASI Manager’i seçin.

Adım 3: ASI Manager'da ASI Loader ve OpenIV.ASI seçeneğini kaldırın. Bu nedenle, GTA 5 Online'daki sorunları önlemek için dil paketlerini devre dışı bırakmış olursunuz.

GTA 5 Türkçe yama silme

Yukarıda kurduğumuz dil düzeltmesini bilgisayardan tamamen kaldırmak için OpenIV programını kullanacağız.

Adım 1: OpenIV'yi açın.

Adım 2: Yukarıdaki menüden Tools’u seçin ve ASI Manager’i açın.

Adım 3: Pencerede gördüğünüz tüm ayarları devre dışı bırakın.

Adım 4: Edit Modu seçeneğiyle yamanın yüklendiği "mods" adlı klasörü siliniz.

Bu işlemlerden sonra bilgisayarınızdaki Türkçe GTA 5 yama dosyaları tamamen silinecektir.



Son Güncelleme: 31.01.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
GTA 5OyunTürkçe YamaKurulum
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