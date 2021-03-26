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GTA 5 sistem gereksinimleri

Oyun oynamayı sevenlerin göz bebeği olan GTA 5 için gerekli olan 2021 Rockstar Games GTA 5 Sistem Gereksinimlerini haberimizde topladık. GTA 5 oyununun bilgisayarınızda açılması için gerekli olan tüm sistem araçlarını sizler için yazdık. İşte detaylar…

26 Mart 2021 Cuma 11:10
GTA 5 sistem gereksinimleri
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Oyun severlerin merak ettiği GTA 5 sistem ihtiyaçlarını ikiye ayırarak haberimizde topladık. Olması gereken ve önerilen sistem ihtiyaçlarına bakarak hangisi size daha uygunsa onu tercih edebilir ve oyununuzun kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

 

2021 GTA 5 olması gereken sistem ihtiyaçları

İşletim Sistemi: Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 ve üzeri 64 Bit Windows İşletim Sistemi olmalıdır.

İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) ve üzeri / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz ve üzeri işlemciler olmalıdır.

Bellek: 4GB olmalıdır.

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB ve üzeri / AMD HD 4870 1GB ve üzeri (DX 10, 10.1, 11 destekli) olmalıdır.

Ses Kartı: DirectX 10’a %100 uyumlu modeller gereklidir.

Sabit Disk: 65GB boş depolama alanı gerekmektedir.

DVD Sürücüsü: Eğer DVD ile kurmak istiyorsanız.

 

2021 GTA 5 önerilen sistem ihtiyaçları

İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit Service Pack 1 ve üzeri 64 Bit Windows İşletim Sistemi olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) ve üzeri / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs) ve üzeri işlemciler olmalıdır.

Bellek: 8GB gereklidir.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB ve üzeri / AMD HD7870 2GB ve üzeri olmalıdır.

Ses Kartı: DirectX 10’a %100 uyumlu modeler gereklidir.

Sabit Disk: 72GB boş depolama alanı gerekmektedir

DVD Sürücüsü: Eğer DVD ile kurmak istiyorsanız.



Son Güncelleme: 26.03.2021 11:10
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Anahtar Kelimeler:
GTA 5Sistem Ihtiyaçları
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