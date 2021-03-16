GTA 5 en iyi arabaları çıkarma telefon hileleri

Çıktığı günden beri hala popülerliğini koruyan Grand Theft Auto 5 (GTA 5) oyununda tek olarak oynamak isteyen ve oynarken sıkılmamak için GTA 5 hilelerini araştırmaya başladı. Bilgisayar, PS4 ve Xbox One ile çalışan GTA 5 hilelerinde para için bir hile yoktur. GTA 5’de hileleri yaparken oyun içerisindeki başarılar ve kupalar devre dışı kalmaktadır bu yüzden hileler yapılırken oyunda bunları kullanamazsınız.

GTA 5 hileleri ile araba çıkarma nasıl yapılır?

İlk önce D-pad’e dokunarak veya PC’de T ya da geri tuşuna basarak oyun içinde telefonunuzu açıp oradan kişileri açın. Kişileri açtıktan sonra Tuş Takımını Göster’e dokunun ve hile kodunun numarasını girin. Telefon hileleri, istenen etkiyi sağlamak için aşağıda listelenen numarayı yazmak gerekir. Normal telefon numaraları gibi çalışırlar ve tümü 1-999 ile başlar. Sadece numaraya dokunun ve etkinleştirmek için çevirin.

-Golf ArabasI / 1-999-4653-461

-‘Kuyrukluyıldız’ arabası / 1-999-266-38

-‘Rapid GT’ arabası / 1-999-727-4348

-Stretch Limo / 1-999-846-39663

-Çöp Kamyonu / 1-999-872-7433

-BMX / 1-999-226-348

-Maibatsu Sanchez / 1-999-633-7623

-Shitzu PCJ 600 / 1-999-762-538

-Buzzard Helikopteri / 1-999-289-9633

-Duster Uçağı / 1-999-359-77729

-Stunt Plane / 1-999-227-678-676

-Duke O’Death arabası / 1-999-332-84227

-Kraken denizaltısı / 1-999-282-2537

-Dodo Uçağı / 1-999-398-462