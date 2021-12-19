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GTA 5 çevrim içi oyun oynayarak nasıl para kazanılır?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan GTA 5, Rockstar’ın en çok beğenilen oyunlarından biri. GTA 5 ilk çıktığından bu yana büyük ilgi gördü. GTA 5’in serideki diğer oyunlardan farkı ise çevrim içi oynayarak para kazanmak. Peki GTA 5 oyunu oynayarak nasıl para kazanılır?

19 Aralık 2021 Pazar 23:17
GTA 5 çevrim içi oyun oynayarak nasıl para kazanılır?
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GTA 5 piyasaya sürüldüğü günden bu yana büyük ilgi gördü.GTA 5 serideki diğer oyunlardan faha farklı olması ve dikkat çekici özellikleriyle oyuncuların gözdesi haline geldi. Rockstar’da oyunseverlerin çok sevdiği oyunlardan biri olan GTA 5 ile para kazanmak mümkün. Oyunseverler GTA 5’I çevrim içi oynayarak para kazanabiliyor. Peki GTA 5 oynayarak nasıl para kazanılır? İşte detaylar…

GTA 5 oynayarak para kazanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Oyunda para kazanmak için farklı oyun modları, görevleri kullanmak gerekmektedir. Para kazanmak istiyorsanız; para etkinliklerini, Special Cargo, Vıp Work, Time Trials, Premium Races, Motorcycle Club, Air Freight Cargo, Daily Objectives vb. görevleri yerine getirmeniz gerekir.

GTA 5 double para etkinlikleri üzerinden para kazanmak

GTA 5 çevrim içi ile para kazanmak istiyorsanız double para etkinliklerini kullanabilirsiniz. GTA 5’te her hafta kullanıcılara araç kargo satışları üzerinden para kazanma imkanı sağlanıyor. Bunun yanı sıra çifte para haftası olarak belirlenen zamanlarda ise oldukça yüksek kazanç elde edilebiliyor. 

GTA 5 çevrim içi Heists ile para kazanmak

Bu yöntemle saatte 400 bin dolar kazanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken üst düzey dairede soygun planlama odasına gidip soygun seçmek. Soygunu host olarak başlatmak için ödeme yapmalısınız. Burada 4 kişilik bir ekip gerektiğinden 3 arkadaşınızı daha davet etmeniz gerekmektedir. Böylece daha fazla kazanç sağlamış olacaksınız. 

Doomsday Heists ile para kazanmak

Doomsday heists üzerinden para kazanmak için oyuncular tesiste bulunan soygun planlama odasına girerek soygun hareketi seçmelidir. Bu yöntemle 300 bin dolar kazanabilirsiniz. Ayrıca soygun görevi için yine 1-3 kişilik bir ekibe ihtiyacınız olacak. Ön ödemeli olan bu görev ne kadar az kişi ile tamamlanırsa o kadar çok kazanç getirmektedir. 

Special Cargo ile para kazanmak 

GTA 5 oyuncularına para kazandıracak yöntemlerden biri de special cargo. Burada oyuncular SecuroServ seçeneği ile CEO olarak kuruluş başlatır ve ardından ofisteki bilgisayara giderek Special Cargo seceneğini belirler. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise oyun süresince en çok kasayı taşımak. Ne kadar çok kasa taşınırsa o kadar fazla kazanç elde edilir. Bu yöntemle saatte 200 bin dolar kazanabilirsiniz.

Vehicle Cargo ile para kazanmak

Bu yöntemle para kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken SecuroServ seçeneği üzerinden bir CEO olarak kuruluş başlatmak. Ardından ise Special Cargo’da olduğu gibi burada da ofisteki bilgisayardan Vehicle Cargo seçeneğini belirlemek gerekiyor. Burada farklı olarak oyun süresince araç deposu 10 standart aralıklı ve 10 orta menzilli araçla doldurmadan görev tekrar edilmelidir. Bir süre sonra üst seviye araç verilir ve arkadaşlarınızdan yardım alarak görevi hızlıca tamamlayabilirsiniz.

Air Freight Cargo ile para kazanmak

GTA 5 çevrim içi oynayarak para kazanma yöntemlerinden bir diğeri de Air Freight Cargo. Bu yöntemle saatte 150 bin dolar kazanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken SecuroServ ile CEO veya VIP olarak bir organizasyon başlatmak ve ardından kargo tipini seçerek yükleri hangara ulaştırmak. 

Gunrunning ile para kazanmak

Bu yöntemle saatte 80 bin dolar kazanabilirsiniz. VIP yada CEO olarak görev başlatıp ardından sığınaktaki bilgisayara gitmeniz gerekir. Bilgisayardan “resupply” seçeneğini sonra “Steal Supplies” ya da “Buy Supplies” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Bu görevde verilen malzemeler ile üretime başlamak ve malzemeleri stoklamak. Daha sonra ise teslimatını yapmanız istenir. 

Motorcyle Club ile para kazanmak 

GTA 5 oyuncuları bu görevde saatte 80 bin dolar kazanabilir. Burada sizden istenen etkileşim menüsü üzerinden başkan olarak Motosiklet Kulübünü başlatmaktır. Ardından malzeme tedariği üretim yapılmalıdır. Oyuncu iş merkezindeki bilgisayarından üretim sağıtım ve teslimat aşamalarını kontrol etmelidir. 

Nightclubs ile para kazanmak

Oyuncuların saatte 40 bin dolar kazanabildiği bu yöntemde YIP alandaki gece kulübünden bilgisayara girmek ve “Warehouse Management” seçeneğini seçmek gerekmektedir. Sonra ise mevcut ürünlerden birine teknisyen atanmalıdır. 

Bu görevde sizden istenen motosiklet kulüplerine, sığınaklara ve kargo ambarlarına 5 teknisyen görevlendirmek ve malların satışını yapmaktır. Satış oranına göre elde ettiğiniz kazanç değişmektedir.

VIP Work ile para kazanmak

GTA 5 oyuncularına kazanç sağlayacak bir diğer yöntem de VIP Work. Burada VIP ya da CEO olarak açtığınız kuruluşla birlikte size gelen görevlerle para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu yöntemde oyuncuya görevler sırası ile gelmektedir ve görevin eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Premium Races ile para kazanmak

Oyuncular GTA 5 çevrim içi oyun oynayarak yüksek miktarlarda kazanç sağlayabilir. Para kazanmak için yukarıda verilen yöntemlere ek olarak Premium Races üzerinden de kazanç sağlanabilmektedir. Oyuncuların saatte 80 bin dolar kazanma fırsatına sahip olduğu bu yöntemde yapmanız gereken altın dublörlü tekerleğin olduğu yarış yerine gitmek ya da harita üzerinden bir iş başlatmaktır.

Başlatılan iş lobisinde sekiz oyuncu olduğunda oyun bankası oyuncudan yirmi bin dolar alır ve yarış başlar. Her yarış başına kazanç elde edilir.

Time Trials ile para kazanmak

Time Trials ile saatte 50 bin dolar kazanabilirsiniz. Bunun için sizden istenen mor kronometre simgesi olan zaman denemesi alanına girmek ve en kısa sürede yarışı tamamlamaktır. Yarışı başarılıv ile tamamlayan oyuncular 50 bin dolar ödül almaktadır.

Daily Objectives ile para kazanmak

Son olarak çevrim içi oyun oynayarak kazanç sağlayacağınız yöntemlerden biri de Daily Objectives. Bu görevde saatte 1,6 milyon dolar kazanmak mümkün. Bunun için yapmanız gereken şey etkileşim menüsü üzerinden “Daily Objective” seçmek ve o gün içinde 3 hedef tamamlamak. Her görevde 25 bin dolar ödül verilmektedir. Ek olarak bonus ödüller de alınabilmektedir. 28 gün sonunda tüm görevler tamamlanırsa oyuncuya 1,6 milyon dolar ödül verilmektedir.

 


Son Güncelleme: 19.12.2021 23:17
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