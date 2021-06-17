Google'ın merkez binası hangi şehirde, nerede?

Dünyada en çok kullanılan site olan Google, dünya çapında popüler olurken birçok yerde binası yer almaktadır. Genel merkez binası ABD’de yer alırken, vatandaşlar Google genel merkez binası hangi ilçede ve semtte yer alır? Google merkez binası Silikon Vadisi'nde mi bulunuyor? gibi sorulara yanıt arıyor. Dünya devi Google, arama motorlarının başında gelirken hayatımızın tam merkezinde olan Google hakkında araştırmalara koyulan vatandaşlar için bu yazımızda Google sahibi, kurucuları, çalışanları, CEO’su, merkez binası gibi merak edilen soruların yanıtlarını vereceğiz.

Google nedir?

4 Eylül 1998 tarihinde Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page tarafından kurulan bir arama motoru.

Dünya’ya hizmet veren Google, en çok ziyaret edilen web sitesidir. Tüm dünyada kullanılan arama motoru kullanım oranı %80’dir.





Google kurucuları kimler:

Sergey M. Brin - Lawrence E. Page

Google toplam çalışan sayısı :

118.899 (2019 verilerine göre)

Google CEO'su kim :

Sundar Pichai

Google genel merkezi nerede:

Googleplex, Mountain View, Kalifoniya, Amerika Birleşik Devletleri

Google sloganı nedir:

Don't be evil (Kötü olma)

Google web site adresi:

Google’ın merkez binası nerede?

www.google.com (TR için adres : www.google.com.tr)

Google’ın merkez binası, "Googleplex, Mountain View, Kalifoniya, Amerika Birleşik Devletleri" adresindedir. Birçok yerde ofisi bulunan Google, ABD ülkesinde yer alır. Mountain View'de bulunan Google'ın merkez binası Googleplex olarak isimlendirilir.

Googleplex: Google ve kompleks kelimelerinin birleşimi olarak geçmektedir.

Google toplam çalışan sayısı kaçtır?

2019 verilerine göre Google’da 112,889 personel çalışırken çoğu kişi ABD yaşamaktadır. Dünya çapında olan firmanın dünyanın dört bir yanında aslında çalışanları bulunmaktadır.

Google sahibi kim?

Google, Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page tarafından kurulmuştur. Bu bakımdan Google'ın sahipleri Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page 'dir.

Google iş başvurusu nereden yapılıyor?

200 binden fazla çalışanı olan Google, her gün büyüyen bir şirket olduğu için sürekli yeni personel alımı gerçekleştirir. Sizde Google başvuru yapmak için bu adreslere girerek başvuru yapabilirsiniz. İşte Google iş başvuru adresleri;

Google; dünya markasında öte yer alırken kullanabirliği ile vatandaşlara sınırsız hizmet sunduğu için aslında bir ülkeden daha değerli konumdadır. İlk yapılan icatlar unutulmazken Google’da günümüz teknolojinde vazgeçemeyeceğimiz hatta hayatımızın tam ortasında bize yardım eli uzatan sanal arama motorudur.

Tüm dillerde hizmet sunan Google, doğru ve kullanışlı bilgileri direkt önümüze çıkarırken aynı zamanda diğer seçenekleri de sunmaktadır.