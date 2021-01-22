Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu

Google’ın şirketlerinden biri olan Alphabet tarafından kurulan Loon firmasının CEO’su olan Alastair Westgarth, yaptığı açıklamalarda maliyetleri azaltmak için yaptıkları bütün çalışmalara rağmen sürdürülebilir bir iş modelinde kurmak için zorlandıklarını açıkladı.

Balon projesi bitti

‘Loon yolcuğu bitiyor’ sözlerini söyleyen Westgarth, Temmuz 2020 tarihinden bu yana Kenya’nın kırsal bölgelerinde hayatını sürdüren kişilere 4G intenet hizmeti sağlayan balonların bundan sonra hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Güneş enerjisi ile çalışan balonların intenet verme projesinin bittiği açıklandı. Projeye birçok ortak olmak isteyen firma olmasına karşın proje sonlandı. Proje ilk olarak Porto Riko’da denenmiş ve 100.000 kişiye intenet verilmişti.