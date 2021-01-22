İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...

Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu

Google, internet erişiminin güç olduğu yerlerde internet hizmetii vermek için geliştirdiği internet balonu projesinde başarısız olunduğunu ve projeyi sonlandırdığını açıkladı.

22 Ocak 2021 Cuma 23:51
Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
Takip Et:

Google’ın şirketlerinden biri olan Alphabet tarafından kurulan Loon firmasının CEO’su olan Alastair Westgarth, yaptığı açıklamalarda maliyetleri azaltmak için yaptıkları bütün çalışmalara rağmen sürdürülebilir bir iş modelinde kurmak için zorlandıklarını açıkladı.

‘Loon yolcuğu bitiyor’ sözlerini söyleyen Westgarth, Temmuz 2020 tarihinden bu yana Kenya’nın kırsal bölgelerinde hayatını sürdüren kişilere 4G intenet hizmeti sağlayan balonların bundan sonra hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Balon projesi bitti

Güneş enerjisi ile çalışan balonların intenet verme projesinin bittiği açıklandı. Projeye birçok ortak olmak isteyen firma olmasına karşın proje sonlandı. Proje ilk olarak Porto Riko’da denenmiş ve 100.000 kişiye intenet verilmişti.



Son Güncelleme: 22.01.2021 23:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GoogleAlphabetLoon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu
Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?
Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?
Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini duyurdu
Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini duyurdu
Dev firma LG'nin akıllı telefon piyasasından çekileceği iddia edildi!
Dev firma LG'nin akıllı telefon piyasasından çekileceği iddia edildi!
İnstagram'ın CEO'sundan Reels açıklaması: TikTok bizden daha ileride
İnstagram'ın CEO'sundan Reels açıklaması: TikTok bizden daha ileride
Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu
Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu

Popüler Haberler

Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2020 Steam oyun indirim günleri
200 Bin TL Güncel esnaf kefalet işyeri açma kredisi şartları 2021
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç?
Bugün kimin maçı var? 22 Ocak 2021 Cuma TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Güvenlik Daire Başkanlığından özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri
2021 Devlet mazot desteği yüzde kaç olacak?
Müge Anlı kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
7 Melek filmi ne zaman yayınlanacak? 7 Melek film fragmanı yayınlandı!
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteri kimdir? Selin Genç nereli, yaşı kaç?
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
e-Okul Öğretmen Girişi ile Yönetim Bilgi Sistemi
Dezenfektanlar ve antiseptikler arasında ki fark nedir? Antiseptik nedir, nerede nasıl kullanılır?
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Seksenler Fehmi Baba diziye geri dönecek mi?
Hercai dizisi Dilşah kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Uğur nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Akrep dizisi Hacer karakterini kim canlandırıyor? Demet Gül biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Vakıfbank 2021 esnaf kredisi şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.